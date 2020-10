Președintele Partidului Oamenilor Liberi (POL), Dan Mașca, și-a anunțat, vineri, retragerea din funcția de conducere a formațiunii politice. Într-o postare pe Facebook, acesta își explică decizia.

„Ca să nu lăsăm loc de povești nemuritoare despre retragerea mea de la presedintia POL situatia este in felul urmator:

1. Acum 5 ani s-a scris un statut special de catre o persoana speciala. Acel statut contine prevedere legata de durata mandatului de presedinte. In 2020 am cerut colegilor, cu ceva timp inainte de campania de la locale, un vot prin care sa fiu mandatat sa pot semna de unul singur toate actele necesare din cauza birocratiei stupide din legile electorale si legea partidelor. necesara ca sa poti concura in diferite judete, chiar daca in aceste judete avem doar o comuna sau un mic oras

2. In 2016 am avut alesi locali in CL doar in doua localitati : Targu Mures si Gheorgheni.

3. In 2020 fata de 2016 au concurat si au trecut barierele stupide din legile proaste electorale romanesti colegi din mai multe comunitati din Mures, adica fata de 3 alesi in Tg Mures in 2016, in 2020 avem 2 alesi in Tg Mures, dar am reusit sa avem alesi si in Livezeni, o comunitate mai speciala avind in vedere ca este suburbie cu oameni diversi carre locuiesc in cartierele rezidentiale de linga Tg Mures, in Raciu, in Craciunesti 2 alesi, in Sanpetru 2 alesi, in Hodac, plus in Harghita, chiar daca s-a pierdut un mandat in Gheorgheni avem cistigate altul in Tulghes si sunt colegii din Odorheiu Secuiesc cu 2/3 din CL plus primarul Odorheiului de la POL, chiar daca au ajuns candidati POL, asa cum au fost si altii din UDMR pe lista PNL in 1996 in Gheorgheni.

Mai avem 3 alesi locali in Campulung Muscel, Arges, 2 alesi in Cristian, Brasov, 2 alesi in Campina, Prahova, 2 alesi in Hunedoara si un ales in comuna Darlos, comuna de linga Mediaș, Sibiu.

4. Asa ca este logic ca sa spui ca te retragi de la conducere si o faci pentru ca unii colegi din anumite localitati, unde din cauza ca s-au trezit prea tirziu sa concureze, nerealizind concurenta neloiala de care au parte, nu au facut pragul electoral, dar doresc sa continue in POL si sa concureze in 2024, iar pentru asta este nevoie sa se regindeasca totul, iar asta trebuie sa se faca oferind libertatea celor de jos sa poata sa regindeasca statutul si regulile dupa care o astfel de miscare cu o anumita notorietate in piata politica din RO doreste sa continue si sa poata rezista in piata electorala ce a favorizat si va favoriza pe cei mari cu acces la resurse publice imense.

Colegii din Tarnaveni, Horezu mi-au zis ca ei doresc sa continue, iar alti cunoscuti, care mi-au spus ca nu pot sa se implice in 2020 din motive personale m-au sunat si mi-au spus ca doresc sa se implice de pe acum pentru 2020. Unii fiind interesati sa construiasca in orasul Brasov pentru 2020, chiar daca acolo sunt pe cai mari in acest moment cei de la USR-PLUS prin victoria deosebita a senatorului USR Allen Coliban si a echipei sale.