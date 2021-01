Incendiu Spitalul Matei Balș. Un incendiu a izbucnit, în această dimineață, la Spitalul Matei Balș, din Capitală, unitate suport Covid. Potrivit primelor informații, incendiul a cuprins pavilionul 5. Ministerul Sănătății a confirmat, cu puțin timp în urmă, că există și decese – trei persoane au fost găsite carbonizate, la parterul pavilionului unde s-a produs incendiul. În prezent, o victimă aflată în stare gravă este resuscitată. Operațiunea de evacuare a pacienților din pavilionul afectat de foc s-a încheiat.

UPDATE: Ministerul Sănătății a confirmat, cu puțin timp în urmă, că există și decese – trei persoane au fost găsite carbonizate, la parterul pavilionului unde s-a produs incendiul. Unei alte victime în stare gravă i-au fost aplicate manevre de resuscitare, însă și aceasta a decedat. Operațiunea de evacuare a pacienților din pavilionul afectat de foc s-a încheiat. Parchetul de pe lângă Tribunalul București a deschis o anchetă.

Incendiu Spitalul Matei Balș – Incendiu devastator, în această dimineață, în jurul orei 5.00, la Spitalul Matei Balș. Zeci de ambulanțe au fost trimise la fața locului. Peste 120 de pacienți au fost evacuați. În prezent, aceștia sunt evaluați de medici.

Incendiu Spitalul Matei Balș – Oficial: Ministerul Sănătății a confirmat 3 decese

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, este în drum spre unitatea medicală. Acesta a confirmat trei decese. O altă victimă este resuscitată, însă aceasta se află în stare gravă.

„Un incendiu a izbucnit, în această dimineață, la Spitalul Matei Balș, din Capitală. Potrivit primelor informații, incendiul se manifestă la pavilionul 5. Mai multe ambulanțe au fost trimise la fața locului.

Cladirea este alcatuita din parter si trei etaje. Incendiul s-a manifestat la parter, in mai multe incaperi, pe doua laturi ale cladirii. Un fum foarte intens s-a declansat de la parter pana la ultimul etaj. In acest moment, la nivelul etajului 3 se evacueaza ultimii pacienti. Din informatiile preliminarii, in pavilion se gaseau peste 100 de pacienti. O parte au putut fi evacuati in primele momente. Starea de sanatate a pacientilor era diferita de la un etaj la altul.

Aprox 20 de persoane au iesit in primele momente, insa numarul lor fiind foarte mare, s-a procedat la evacuarea acestora. S-a declansat Planul rosu si toate resursele disponibile au fost directionate catre aceasta unitate medicala. Factorul principal care a ingreunat situatia a fost fumul. Fum a ramas doar la nivelul etajului 3.

Foc nu se mai manifesta la acest moment, continua evacuarea pacientilor. SMURD preia pacientii raniti, se aplica si protocolul Covid”, a declarat Daniel Vasile, purtator de cuvant ISU Bucuresti-Ilfov.

