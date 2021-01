Un incendiu puternic a izbucnit, în această dimineaţă, la Institutul de Boli Infecţioase Matei Balş, din Capitală. 4 pacienți au decedat și alți doi sunt în stare gravă. În total, 120 de oameni au fost evacuați. Ministrul de Interne, Lucian Bode, oferit în exclusivitate la Realitatea PLUS mai multe detalii despre modul în care s-a desfășurat operațiunea de salvare.

„Incendiul a fost semnalat la 5.05, primul apel, la 5.13 a sosit primul echipaj la fata locului. S-a activ planul rosu. Din fericire, incendiul a fost stins. Nu mai avem persoane in stare critica, cu exceptia starii de sanatate, acolo sunt internati pacienti Covid in stare medie spre critica. Eu, impreuna cu secretarul de stat Raed Arafat si cu premierul Florin Citu suntem in contact de la 5.43 si incercam sa cream conditiile pentru ca ancheta sa se desfasoare cu rapiditate, sa vedem care sunt cauzele. L-am informat pe premier imediat ce am primi de la Arafat detalii despre cum evolueaza interventia acolo. E un lucru extraordinar ca pompierii au actionat cu promptitudine si intr-un timp foarte, foarte scurt au reusit sa lichideze incendiul.

Stiu ca personalul de la Matei Bals a actionat rapid si au relocat pacientii din cele 4 saloane afectate de fum si pompierii au ajuns repede la fata locului, au localizat incendiul si l-au lichidat.

Sunt la centrul de comanda al MAI, in cateva momente va sosi aici Raed Arafat si va vom pune la dispozitie date. Personal, nu stiam de existenta unor posibile nereguli. Refuz sa cred ca erau nereguli cunoscute si neeliminate. Toate structurile sunt chemate sa desfasoare o ancheta si asteptam finalizarea ei”, a declarat Lucian Bode, intr-o interventie la Realitatea PLUS.