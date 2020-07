Klaus Iohannis a facut declaratii de presa la finalul summit-ului de la Bruxelles. Liderii UE au continuat toată noaptea negocierile pe tema Fondului de relansare economică post-pandemie. Romania a obtinut 80 de miliarde de euro.

Președintele Klaus Iohannis a sustinut declarații de presă după Consiliul European de la Bruxelles, acolo unde s-a negociat împărțirea fondului de 750 de miliarde de euro.

„Dupa negocieri foarte complicate am obtinut pentru Romania o suma impresionanta, 79.9 miliarde de euro pentru proiectele europene. Negocierile ne permit sa trecem la etapa urmatoare. Folosim aceasta suma de 80 de miliarde pentru a reface infrastructura in Romania, pentru spitale, pentru scoli, modernizare. O parte semnificativa din acesti bani vor fi folositi pentru revigorare, relansare economica. Am obtinut un rezultat frumos, este o zi importanta pentru Romania, o zi importanta pentru proiectul european si vom merge mai departe pentru ca acesti bani trebuie folositi pentru reconstructia Romaniei”, a declarat Klaus Iohannis.