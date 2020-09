Ministrul Educației și Cercetării, Monica Anisie, a declarat, miercuri seară, la emisiunea “Legile Puterii” de la Realitatea Plus, că a recomandat inspectorilor școlari și directorilor de școli ca festivitățile de început de an să nu se țină.

“Susțin această afirmație a președintelui. Am recomandat inspectorilor școlari generali, în discuțiile pe care le au cu directorii unităților de învățământ, să nu organizeze aceste festivități de început de an , iar dacă acolo unde avem copii care vin pentru prima dată în spațiul unității de învățământ, se dorește să existe în curtea școlii un eveniment prin care să fie primiți elevii , acest lucru să se realizeze cu măsuri sporite de siguranță în așa fel încât să nu-i expunem în niciun fel pe elevi”, a declarat Monica Anisie, la Realitatea Plus.

Ministrul Educației a precizat că oricum directorii de școli luaseră, majoritar, această decizie.

“De altfel, din discuțiile pe care le-am avut cu directori de unități de învățământ, am vorbit și cu părinți , cu directori, cu toții deja luaseră decizia să nu organizeze astfel de festivități”, a completat Anisie.