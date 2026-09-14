Nicușor Dan anunță din Finlanda când vrea să desemneze premierul: „Nu putem să mai așteptăm”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 sept. 2026, 17:08

Președintele Nicușor Dan a anunțat luni, din Finlanda, că intenționează să desemneze un candidat pentru funcția de premier înainte de plecarea sa în Statele Unite.

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