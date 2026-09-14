PNL respinge suspendarea lui Nicușor Dan și atacă PSD: „Nu avem nevoie de o nouă criză politică”

PNL respinge categoric ideea suspendării președintelui Nicușor Dan și susține că în partid nu există nicio tabără care să pregătească un asemenea demers.
Reacția liberalilor vine pe fondul informațiilor apărute în spațiul public despre o posibilă suspendare a șefului statului, într-un moment în care România traversează deja o perioadă de instabilitate politică.
PNL: Nu se discută despre suspendare
Purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Ionel Bogdan, a transmis că subiectul suspendării lui Nicușor Dan nu a fost discutat în partid și nu se află pe agenda formațiunii.
Liberalii consideră că o astfel de procedură ar adânci criza politică și ar genera noi incertitudini într-un moment în care principalul obiectiv ar trebui să fie stabilizarea situației politice.
„În PNL nu s-a discutat şi nu se discută despre suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan”, a transmis Ionel Bogdan.
Liberalii acuză o campanie de dezinformare
Reprezentantul PNL susține că informațiile despre presupusele planuri ale liberalilor fac parte dintr-un mecanism de manipulare a opiniei publice.
Potrivit acestuia, în ultimele săptămâni au circulat mai multe scenarii privind relația dintre conducerea PNL, premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan. Liberalii resping atât informațiile despre o eventuală demisie a lui Bolojan, cât și cele referitoare la existența unei grupări PNL care ar susține suspendarea șefului statului.
Atac direct la PSD
PNL își îndreaptă acuzațiile către PSD și susține că social-democrații încearcă să mute atenția de la problemele politice cu care se confruntă.
Ionel Bogdan a vorbit despre o „alianță de facto PSD-AUR” și a acuzat PSD că promovează informații false pentru a influența dezbaterea publică.
Liberalii susțin că astfel de dispute nu ajută la rezolvarea crizei politice și avertizează că o eventuală suspendare a președintelui ar aduce o nouă confruntare instituțională.
Suspendarea, susținută de AUR
În paralel, tema suspendării lui Nicușor Dan există în mod oficial în zona politică. AUR a anunțat încă din vară că dorește declanșarea procedurii și a început demersuri pentru strângerea susținerii parlamentare.
PSD a transmis însă că nu susține inițiativa AUR. Social-democrații au argumentat că România se confruntă deja cu o criză guvernamentală și că nu este nevoie de o nouă criză politică.
PNL cere stabilitate
Poziția liberalilor este că România are nevoie de stabilitate politică și de rezolvarea problemelor guvernamentale, nu de o procedură care ar putea amplifica tensiunile dintre principalele instituții ale statului.
În acest context, PNL încearcă să delimiteze oficial partidul de orice scenariu privind suspendarea președintelui și respinge acuzațiile potrivit cărora în interiorul formațiunii ar exista o grupare care pregătește un astfel de demers.