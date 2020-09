Un sistem hidos, gândit să fie util în lupta cu adversarii politici s a instaurat în România începând cu 2005, începutul mandatului prezidențial al lui Traian Băsescu. Monica Macovei a fost proiectantul, ea a desenat sistemul, Traian Băsescu a dat ordinul de a se realiza, iar adjunctul directorului SRI, Florian Coldea, a comandat executiv această structură, numită adeseori „statul paralel”. Jurnaliștii Alexandra Păcuraru și Iulian Leca au făcut împreună cu invitatul permanent al emisiunii Culisele Puterii, Miron Mitrea, istoria acestei structuri subterane de putere. Începutul ei, Miron Mitrea o plasează la momentul includerii corupției de către CSAT pe lista amenințărilor la adresa securității naționale. Astfel, fapte diverse identificate generic drept fapte de corupție au întrat în vizorul structurilor de informații, din care unii ofițeri, împreună cu unii politicieni, unii magistrați au profitat pentru a câștiga putere, influență politică și ulterior bani și forță economică.

Monica Macovei a venit la Băsescu cu ideea

Accesul ilegal la arhiva SIPA, din Ministerul Justiției, dispariția arhivei SIPA, numirea procurorilor șefi de către ministrul Justiției, după ce pentru scurt timp ei fuseseră numiți de către CSM, sunt decizii care o au în centru pe Monica Macovei, în calitate de ministru al Justiției. Desființarea SIPA s a făcut pentru ca grupul de influență de la vârful statului să pună mâna pe arhivă. Este punctul de vedere exprimat de Miron Mitrea, potrivit căruia documentele din arhivă conțineau cu deosebire informații despre plăceri vinovate, nu infracțiuni ale procurorilor și magistraților. În acest context, sunt și dezvaluirile făcute de Dorin Iacob, fost șef de cabinet al directorului SRI, Virgil Măgureanu. Dorin Iacob a arătat pentru Realitatea Plus, în cadrul emisiunii Culisele statului paralel că , la comanda adjunctului Florian Coldea, SRI a făcut dosare procurorilor și judecătorilor. Un mod de a i controla prin avantaje oferite sau șantaje potrivite în influențarea deciziilor organelor de urmărire sau instanțelor de judecată și chiar în selectarea procurorilor pentru noul DNA. Când arhiva SiPA nu mai acoperea nevoile de informații s a trecut la culegerea de informații despre magistrați de către unii ofițeri, sub coordonarea lui Florida Coldea, A fost punctul de vedere exprimat de Iulian Leca și confirmat de Miron Mitrea, potrivit căruia există exemple în care un număr impresionant de de dosare făcute pe numele unui singur om au fost toate repartizate prin tragere la sorți aceluiași magistrat.

Bruxelles a făcut parte din acest joc!

Avertismentul a venit de la consultantul politic, iar Miron Mitrea a spus o istorie plina de talc. În 2004, Monica Macovei a vrut să se angajeze la Consiliul Europei, dar o hârtie depusa de Rodica Stanoiu, din care reieșea ca este un fost procuror comunist a dus la respingerea ei. În schimb, în 2005 a devenit o persoana agreată sau foarte bună. Miron Mitrea a evitat să formuleze vreo acuzație precisă la adresa Laurei Codruța Kovesi, dar a afirmat ca Livia Stanciu de la Inalta Curte de Casație și Justiție, dar și Daniel Morar, primul procuror sef al DNA, au fost oameni profunfd implicați în funcționarea statului paralel.

Nici azi nu te apropii de rețelele economice ale statului paralel

” În 2007, 2008, 2009 au mers dosarele la foc continuu. În timp ce se ducea lupta cu adversarii politici ai luiTraian Băsescu au constatat ca au instrumentele să facă foarte mulți bani.S au creat rețele. În sănătate, în construcții, în turism. S au creat rețele în care nici astăzi nu poți să intri. Sunt rețele pe care le a construit tot acest compozit” a arătat Miron Mitrea.Venirrea la putere a lui Klaus Johannis, prin plecarea lui George Mayor și schimbarea lui Florian Coldea. Noua conducere a SRI a desființat protocoalele. Șefii SRI au încercat să omoare sistemul. ăsta . SRI ca instituție, dar instituția e mare are multe increngături. Omorârea acestui sistem va dura mai mult decât infiintarea lui. În momentul în care stam de vorbă o buna parte din principalele zone de afaceri din România sunt controlate de sisteme care nu mai sunt neapărat legate de SRI, dar sunt în viata, au legături cu oameni care sistem. Altfel cum îți explici tu ca noi facem licitații pentru măști de arata vreme, iar în nordul Transilvaniei exista o firma care are peste 70 de milioane de măști în stoc, Romarm, firma Guvernului României are 20 de milioane în stoc și nu cumpăra nimeni de la ei. Pot eu sa cred ca sistemul a murit?” a fost raționamentul lui Miron Mitrea.

