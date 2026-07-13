Reacția lui Nicușor Dan după atacurile cibernetice asupra României și aliaților NATO

Publicat 13 iul. 2026, 14:18 Sursă Realitatea.Net

România și aliații săi euroatlantici se confruntă cu o intensificare a amenințărilor provenite din spațiul cibernetic. Președintele României, Nicușor Dan, a condamnat ferm acțiunile ostile atribuite Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB).

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