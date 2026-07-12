Advertising
Politica· 2 min citire
Traian Băsescu, atac frontal la Ilie Bolojan: „Nu a făcut reforme. Orice prost mărește taxe”
Ilie Bolojan
Publicat12 iul. 2026, 23:38
SursăRealitatea PLUS
Traian Băsescu l-a criticat dur pe Ilie Bolojan. Fostul președinte susține că premierul interimar nu a făcut reforme reale și că s-a limitat la creșterea taxelor, conform Realitatea PLUS.
Citește și
- 11:00Gabriel Oprea, mesaj dur după tensiunile din Orientul Mijlociu: România trebuie să își consolideze apărarea și să accelereze investițiile strategice
- 08:58Consultări decisive la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan, față în față cu liderii fostei coaliții
- 08:05Reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, la Paris, în ajunul paradei de Ziua Naţională a Franţei. Nicușor Dan participă la ambele evenimente
- 07:39Dan Dungaciu:”Nu cred că vom avea un nou guvern în această săptămână. Alegerile anticipate, singura soluție pentru ieșirea din criză”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News