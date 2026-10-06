71 de urși, incluși în cota de prevenție pentru județul Mureș. Ce prevede noua lege
Județul Mureș are o cotă de prevenție de 71 de urși
Județul Mureș are o cotă de prevenție de 71 de urși. Noua lege privind gestionarea populației de urs brun a fost promulgată pe 5 octombrie 2026.
Județul Mureș are stabilită o cotă de prevenție de 71 de urși, după promulgarea modificărilor legislative privind intervenția și gestionarea populației de urs brun. Noua reglementare a fost publicată în Monitorul Oficial la 5 octombrie 2026 și stabilește noi reguli privind prevenirea și combaterea atacurilor urșilor asupra oamenilor și bunurilor.
Potrivit documentului publicat în Monitorul Oficial, cele 71 de exemplare de urs brun sunt repartizate pe mai multe fonduri cinegetice din județul Mureș.
Cota de prevenție pentru urși, repartizată în județul Mureș
Din totalul de 71 de exemplare, numărul urșilor repartizați diferă în funcție de fondul cinegetic.
Cele mai mari cote sunt prevăzute pentru Aluniș – 4 exemplare, respectiv Neagra, Tireu și Sirod – câte 3 exemplare.
Pentru mai multe fonduri cinegetice au fost stabilite cote de câte două exemplare. Printre acestea se numără Gornești, Lunca, Săcal, Dumbrava, Bradu, Zebrac, Lăpușna, Fâncel, Isuica, Chiher, Vărgata, Ghinești și Saschiz.
Pe alte fonduri cinegetice din județ a fost repartizat câte un exemplar. Lista include, între altele, Cerghizel, Săbed, Glodeni, Voiniceni, Cocoș, Cornești, Gălățeni, Ernei, Voivodeni, Breaza, Iod, Bistra, Răstolița, Ilva, Sălard, Cașva, Mociar, Niraj, Sebeș, Bereni, Chibed, Crișeni, Roua, Boiu, Sighișoara, Archita, Criș, Nadeș, Zagăr și Viișoara.
Noua lege schimbă regulile privind intervenția în cazul urșilor
Modificările legislative vizează intervenția rapidă în situațiile în care urșii ajung în localități și pun în pericol oamenii sau bunurile acestora.
La nivel național, pentru anii 2026 și 2027, legea prevede o cotă de prevenție de aproape 900 de exemplare și o cotă de intervenție de 110 exemplare. Măsurile au fost adoptate în contextul creșterii numărului de situații în care urșii pătrund în localități sau în gospodării.
Noua legislație urmărește, de asemenea, reducerea timpului de reacție al autorităților. În funcție de nivelul de risc, echipele de intervenție pot dispune măsuri precum alungarea, tranchilizarea și relocarea animalului sau, în situațiile prevăzute de lege, eutanasierea ori împușcarea acestuia.
Legea a fost promulgată pe 5 octombrie
Președintele Nicușor Dan a promulgat, la 5 octombrie 2026, legea care modifică OUG 81/2021 privind metodele de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor.
Actul normativ fusese adoptat definitiv de Camera Deputaților în luna septembrie, cu 249 de voturi „pentru”, 9 „împotrivă” și 10 abțineri.
Prin noile prevederi, autoritățile locale au la dispoziție un cadru legislativ menit să permită intervenții mai rapide atunci când prezența unui urs reprezintă un risc pentru populație.
Ce înseamnă cota de 71 de urși pentru Mureș
Stabilirea cotei de prevenție pentru cele 71 de exemplare nu înseamnă că toate animalele vor fi eliminate automat. Cota reprezintă numărul de exemplare stabilit în cadrul măsurilor de gestionare și prevenție prevăzute de legislația în vigoare.
În județul Mureș, repartizarea pe fonduri cinegetice indică zonele în care au fost stabilite aceste cote pentru perioada prevăzută de noul cadru legislativ.
Subiectul rămâne unul sensibil, în condițiile în care autoritățile trebuie să găsească un echilibru între siguranța oamenilor, protejarea bunurilor și conservarea populației de urs brun.
Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News