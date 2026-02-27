AEP a sesizat Parchetul în cazul campaniei lui Nicușor Dan: sunt suspiciuni privind cheltuieli electorale de peste 870.000 lei

Sursă: realitatea.net

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a sesizat Parchetul General în legătură cu finanțarea campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan, potrivit unui document semnat de președintele instituției, Adrian Țuțuianu.

„Ca urmare a apariției unor suspiciuni privind săvârșirea unor fapte de natură penală, Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”, se arată în document.

Suspiciunile au apărut în urma controlului efectuat de AEP cu privire la finanțarea campaniei electorale pentru alegerea președintelui României, din anul 2025.

Concluziile controlului AEP

„Echipa de control a verificat toate documentele referitoare la veniturile încasate și cheltuielile angajate de candidatul independent Nicușor-Daniel Dan.”

Conform concluziilor controlului efectuat de AEP, „au fost efectuate plăți aferente unor cheltuieli electorale pentru care nu se probează realitatea și exactitatea serviciului prestat (de ex: au fost solicitate spre rambursare cercetări sociologice realizate în afara campaniei electorale; au fost difuzate materiale de propagandă electorală produse de firme ce nu erau în relații contractuale cu candidatul independent conform documentelor depuse la AEP), în cuantum total de 870.384,10 lei, fără a respecta prevederile” legale.

Ancheta urmează să stabilească dacă au fost încălcate dispozițiile penale în materie de finanțare a campaniilor electorale.