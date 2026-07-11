Dosar penal după tragedia din Munții Bucegi. O femeie a murit, iar trei alpiniști au fost răniți

Publicat 11 iul. 2026, 21:06 Sursă Realitatea.net

Polițiștii au deschis un dosar penal după accidentul grav produs sâmbătă, 11 iulie, în zona Brâna Albișoarei din Munții Bucegi. O femeie de 36 de ani și-a pierdut viața, iar alți trei membri ai grupului, toți bărbați, au fost răniți și transportați la spital.

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