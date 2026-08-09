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Actualitate· 1 min citire
Michele Morrone, apariție surpriză la Summer Well: „Îi iubesc pe români”
Michelle Morrone
Prima zi de Summer Well 2026 s-a încheiat cu un moment surpriză pentru zecile de mii de oameni prezenți la festival. Michele Morrone a urcat pe scenă alături de Two Feet, iar cei doi au cântat împreună piesa „Leave Me”.
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