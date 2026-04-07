Război în Orientul Mijlociu. Zi decisivă la ONU: vot tensionat pentru securitatea în Strâmtoarea Ormuz

Consiliul de Securitate al ONU votează marți o rezoluție crucială pentru protejarea navigației în Strâmtoarea Ormuz, însă documentul a fost semnificativ diluat după opoziția Chinei față de folosirea forței.

Preţurile petrolului au crescut vertiginos de când SUA şi Israelul au atacat Iranul la sfârşitul lunii februarie, declanşând un conflict care durează de mai bine de cinci săptămâni şi în urma căruia Teheranul a închis în mare parte strâmtoarea, o arteră energetică vitală.

Eforturile depuse de Bahrain, actualul preşedinte al Consiliului format din 15 membri, pentru a asigura adoptarea unei rezoluţii au implicat multiple proiecte de text menite să depăşească opoziţia Chinei, Rusiei şi a altor ţări.

Cea mai recentă versiune, văzută de Reuters, renunţă la orice autorizare explicită a folosirii forţei. În schimb, textul „încurajează puternic statele interesate de utilizarea rutelor maritime comerciale din Strâmtoarea Ormuz să-şi coordoneze eforturile, de natură defensivă, proporţionale cu circumstanţele, pentru a contribui la asigurarea siguranţei şi securităţii navigaţiei prin Strâmtoarea Hormuz”.

Se menţionează că astfel de contribuţii ar putea include „escortarea navelor comerciale”, iar textul susţine, de asemenea, eforturile „de a descuraja încercările de a închide, obstrucţiona sau interfera în alt mod cu navigaţia internaţională prin Strâmtoarea Ormuz”.

UPDATE 7:20 - Armata israeliană anunță un 'val' de lovituri aeriene împotriva Iranului

Armata israeliană a anunțat marți un 'val de lovituri' asupra Iranului după ce președintele american Donald Trump a respins o ofertă de armistițiu din partea țărilor mediatoare pentru a pune capăt războiului americano-israelian împotriva Iranului, notează AFP.



"Cu puțin timp în urmă, forțele israeliene au efectuat un val de lovituri aeriene menite să distrugă infrastructura regimului terorist iranian din Teheran și din alte părți ale Iranului", a scris armata pe Telegram.