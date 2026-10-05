Razie de amploare pe DN 15, în Mureș: 317 amenzi și 17 permise reținute în doar patru ore

Polițiștii rutieri din Mureș au desfășurat duminică, 4 octombrie, o amplă acțiune de control pe DN 15, între orele 13:00 și 17:00, pentru prevenirea accidentelor și depistarea șoferilor care încalcă regulile de circulație.
În urma verificărilor, oamenii legii au aplicat 317 sancțiuni contravenționale, au reținut 17 permise și au constatat două infracțiuni.
Peste 300 de sancțiuni în patru ore
Acțiunea desfășurată pe DN 15 a urmărit combaterea principalelor cauze care duc la producerea accidentelor rutiere.
Din totalul sancțiunilor aplicate, 180 au vizat depășirea vitezei legale. Polițiștii au mai sancționat cinci șoferi pentru depășiri neregulamentare și 30 pentru nepurtarea centurii de siguranță.
Un conducător auto a fost amendat pentru folosirea telefonului mobil în timpul șofatului, iar alte 101 sancțiuni au fost aplicate pentru diverse încălcări ale legislației rutiere.
Două infracțiuni descoperite
În timpul controalelor, polițiștii au constatat două infracțiuni la regimul rutier. Una dintre acestea a vizat conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Într-un alt caz, un autovehicul a fost încredințat unei persoane care nu deținea permis de conducere.
Pentru depistarea șoferilor aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, polițiștii au efectuat 65 de testări.
17 șoferi au rămas fără permis
Pe lângă amenzi, agenții au dispus și măsuri complementare. 17 permise de conducere au fost reținute, dintre care nouă pentru încălcarea regimului legal de viteză, cinci pentru depășiri neregulamentare, unul pentru nerespectarea culorii roșii a semaforului și două pentru alte abateri.
Polițiștii au retras, de asemenea, 11 certificate de înmatriculare și trei seturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare.
24 de mașini, verificate tehnic
Acțiunea s-a desfășurat și cu sprijinul reprezentanților Registrului Auto Român. În cadrul controalelor au fost verificate din punct de vedere tehnic 24 de vehicule, pentru identificarea eventualelor probleme care pot pune în pericol siguranța participanților la trafic.
Niciun accident în timpul raziei
Pe durata celor patru ore de controale, pe sectorul vizat nu a fost înregistrat niciun accident rutier.
Polițiștii au avut și o componentă preventivă. Aceștia au discutat cu șoferii despre riscurile asociate încălcării regulilor de circulație și au distribuit 130 de materiale informative.
Poliția Rutieră Mureș anunță că va continua acțiunile de acest tip pentru reducerea numărului de accidente și combaterea comportamentelor periculoase în trafic.