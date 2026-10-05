Razie de amploare pe DN 15, în Mureș: 317 amenzi și 17 permise reținute în doar patru ore

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 oct. 2026, 16:52

Polițiștii rutieri din Mureș au desfășurat duminică, 4 octombrie, o amplă acțiune de control pe DN 15, între orele 13:00 și 17:00, pentru prevenirea accidentelor și depistarea șoferilor care încalcă regulile de circulație.

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