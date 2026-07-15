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Trump spune că Putin este gata să oprească războiul: „Cred că poate fi semnat un acord în curând”

Donald Trump

Donald Trump

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 iul. 2026, 21:27

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că liderul rus Vladimir Putin ar fi pregătit să negocieze încheierea războiului din Ucraina și s-a arătat optimist că un acord ar putea fi încheiat într-un viitor apropiat.

Într-un interviu, Trump a afirmat că îi transmite constant același mesaj președintelui rus, insistând că războiul trebuie să înceteze. „Îi spun mereu același lucru: «Vladimir, este timpul să te oprești. Este timpul ca acest război să se încheie»”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Întrebat dacă îl consideră pe Vladimir Putin dispus să ajungă la o înțelegere privind conflictul din Ucraina, Trump a răspuns afirmativ și a sugerat că negocierile ar putea avansa rapid.

„Cred că este pregătit să ajungă la un acord”, a spus președintele american. La întrebarea privind momentul în care ar putea fi semnat un eventual acord de pace, Donald Trump a răspuns simplu: „În curând”.

Liderul de la Casa Albă a subliniat totodată că orice înțelegere depinde de ambele părți implicate în conflict. „Este nevoie de doi pentru a dansa tango”, a afirmat acesta, exprimându-și convingerea că războiul dintre Rusia și Ucraina s-ar putea încheia în timpul mandatului său.

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