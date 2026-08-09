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Vremea se întoarce pe dos. Unde lovesc ploile duminică, 9 august

Furtună

Furtună

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 aug. 2026, 09:37

După mai multe zile cu temperaturi extreme, vremea începe să se schimbe în România. Duminică, 9 august, valorile termice scad în mai multe regiuni, însă în sud și sud-vest va fi încă foarte cald.

În a doua parte a zilei, instabilitatea atmosferică se accentuează. Sunt așteptate averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină în Oltenia, Muntenia, Transilvania și în zonele montane.

În vestul țării, temperaturile vor fi mai apropiate de normalul perioadei, după zilele în care canicula a pus probleme serioase. În schimb, în sud și sud-est, căldura se va menține, iar disconfortul termic va fi în continuare ridicat.

Și în Capitală vremea va fi schimbătoare. Temperaturile rămân ridicate, dar spre seară pot apărea perioade cu ploi și descărcări electrice.

La munte, instabilitatea va fi mai accentuată, iar ploile pot fi însoțite de vânt puternic și grindină. Meteorologii recomandă atenție, în special în timpul episoadelor de vreme severă.

Schimbarea vine după un episod de caniculă care a afectat puternic România, cu temperaturi resimțite de peste 40 de grade în mai multe zone.

În zilele următoare, vremea va rămâne instabilă în numeroase regiuni, cu alternanțe între perioade călduroase și episoade de ploi și furtuni.

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