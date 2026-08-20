CFR este în colaps total, dar angajații vor primi bonusuri de performanță

CFR, una dintre eternele găuri negre din bugetul României de după Revoluție, pare să devină un și mai mare cheltuitor. Guvernul a aprobat un sistem de bonusuri pentru angajați, la compania care rivalizează cu furnizorii de electricitate la capitolul reclamații din partea clienților privind serviciile jalnice.
Miracolul feroviar: Cum să devii „salariat-țintă” și să fii premiat pentru viteza melcului
Guvernul a descoperit în sfârșit leacul pentru trenurile care încremenesc pe șine: bonusurile financiare. Printr-o Hotărâre aprobată recent, executivul promite că, în perioada 2026–2030, o categorie selectă de angajați ai CFR SA – reconfirmați prețios drept „salariați-țintă” – va fi îngropată în bani, dacă societatea își va depăși „indicatorii de performanță”. Așadar, miracolul economiei românești: viteza melcului va fi răsplătită generos, cu condiția ca melcul să ajungă la destinație ceva mai repede decât a fost programat să întârzie.
Ghiveciul salarial: Componenta fixă, aleatorie și piesa de rezistență motivațională
Ingineria financiară din spatele acestui Contract de activitate și performanță este fascinantă prin birocrația ei stufoasă. Salariul unui astfel de norocos nu va mai fi o simplă leafă, ci un ghiveci de componente: Fixă Permanentă, Fixă Aleatorie și, piesa de rezistență, Componenta Motivațională. Pentru cei care se temeau că bonusul le-ar putea tăia din sporul de noapte sau din indemnizația de stat degeaba, actul liniștește pe toată lumea: stimulentele nu ating salariul de bază și nici restul sporurilor obținute deja prin grele lupte sindicale.
Cine împarte parte-și face: Șefii CFR stabilesc cine este „performant”
Evident, conducerea CFR SA – aceeași care administrează trenurile ce bat recorduri de întârziere în Gara de Nord – va desemna singură care sunt funcțiile „de performanță” și cum se calculează marele premiu. Ca festivitatea să fie completă, sumele totale nu au voie să depășească a douăzeci și patra parte din fondul anual de salarii, iar formulele magice vor fi negociate la o cafea cu sindicatele, inclusiv cu cele nereprezentative, să nu plece nimeni supărat de la masă.
Birocrația supremă: Trei luni de așteptare pentru banii de performanță
Mecanismul de plată este de o eficiență birocratică rară: mai întâi CFR raportează că a dărâmat recordurile de eficiență, apoi cere operativ o rectificare de buget de la stat, iar după ce vin banii, societatea are la dispoziție trei luni întregi să distribuie primele. Rămâne doar o mică problemă de logistică: să găsească cineva, undeva în rețeaua feroviară, indicatorul de performanță care a fost depășit.