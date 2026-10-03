Cardul de sănătate și noua carte de identitate pot fi folosite în paralel. Anunțul CNAS pentru octombrie
Cardul de sănătate / Agerpres
CNAS anunță că, în octombrie 2026, cardul de sănătate și Cartea Electronică de Identitate pot fi utilizate în paralel. Ce trebuie să știe pacienții.
Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunță noi precizări privind utilizarea cardului de sănătate și a Cărții Electronice de Identitate (CEI). În luna octombrie 2026, cele două documente pot fi folosite în paralel în sistemul medical.
Tranziția către utilizarea Cărții Electronice de Identitate în sistemul de sănătate se desfășoară etapizat. Potrivit CNAS, furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale pot utiliza atât Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate (CEAS), cât și Cartea Electronică de Identitate (CEI) pentru autentificare și semnarea serviciilor.
Cardul de sănătate rămâne valabil
Pentru pacienți, schimbarea nu înseamnă dispariția imediată a cardului național de sănătate. Acesta poate fi utilizat în continuare, în paralel cu noua carte electronică de identitate.
CNAS precizează că, în luna octombrie, semnarea serviciilor medicale cu CEAS sau CEI nu este obligatorie. Lipsa semnării nu reprezintă un motiv pentru respingerea serviciilor la validare, dacă sunt respectate celelalte reguli aplicabile.
Mesajul afișat în sistem cu privire la faptul că un serviciu nu a fost semnat cu cardul are, în această perioadă, doar rol de avertizare și informare.
Ce se întâmplă cu noua carte electronică de identitate
Introducerea Cărții Electronice de Identitate în sistemul de sănătate face parte din procesul de modernizare a infrastructurii informatice a CNAS.
Instituția a pus la dispoziția furnizorilor și dezvoltatorilor de aplicații specificațiile tehnice necesare pentru adaptarea sistemelor informatice. Implementarea noilor funcționalități se realizează gradual, pe măsură ce aplicațiile și echipamentele furnizorilor sunt actualizate.
Pacienții pot merge în continuare la medic cu cardul de sănătate
Pentru persoanele asigurate, perioada de tranziție nu presupune pierderea accesului la servicii medicale.
Cardul național de sănătate poate fi folosit în continuare, iar utilizarea Cărții Electronice de Identitate nu condiționează accesul la serviciile medicale. CNAS a precizat anterior că adaptarea sistemelor se face etapizat, tocmai pentru a permite furnizorilor să își actualizeze infrastructura.
De asemenea, cardul național de sănătate rămâne valabil și în contextul noilor servicii digitale lansate de CNAS. Instituția a precizat că acesta poate fi utilizat indiferent dacă pacientul este sau nu înscris în portalul eSănătateaMea.
Ce trebuie să știe românii despre cardul de sănătate și CEI
În această etapă, principalele informații sunt:
cardul de sănătate rămâne valabil;
Cartea Electronică de Identitate poate fi utilizată în sistemul medical, acolo unde infrastructura permite;
cardul de sănătate și CEI pot fi folosite în paralel în luna octombrie 2026;
semnarea serviciilor cu CEAS sau CEI nu este obligatorie în această perioadă;
lipsa semnării nu duce, în sine, la respingerea serviciului la validare;
implementarea noilor funcționalități se face etapizat, pe măsură ce furnizorii își actualizează sistemele.
Tranziția către noul sistem se face etapizat
CNAS încurajează furnizorii medicali să utilizeze CEAS sau CEI atunci când acest lucru este posibil și să semnaleze eventualele probleme tehnice. Scopul este finalizarea operaționalizării acestei componente a Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS).
Pentru pacienți, măsura asigură continuitatea accesului la servicii medicale și la medicamente și dispozitive medicale în perioada de tranziție.
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