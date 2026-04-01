Nazare respinge scenariul „statul câștigă din scumpirea carburanților”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, respinge scenariul potrivit căruia Guvernul ar fi avantajat de majorarea prețurilor la carburanți. Oficialul spune că o mare parte din TVA-ul colectat din zona produselor energetice este mai mici decât se speculează și că banii s-ar întoarce tot spre măsuri de protecție pentru categorii defavorizate.

„Încasări foarte mari la stat nu iau în calcul că foarte mult din TVA‑ul din această zonă este un TVA care e dedus, pentru că foarte multe persoane juridice cumpără motorină. Deci nu iau în calcul aceste deduceri de TVA. Sunt niște încasări în plus, dar sunt destul de mici și, oricum, toate încasările în plus pe care le avem, noi deja le redistribuim. ”

Nazare subliniază că statul folosește aceste sume pentru a sprijini direct transportatorii, prin schema deja în vigoare.

„Avem schema pentru transportatori în vigoare, 85 de bani pentru transportatori. Nu era prognozat să fie 85 de bani, era prognozat să fie 65; nu era prognozat să acționeze pe tot anul. Noi am prelungit‑o pe tot anul și am urcat efectul de suport la 85. ”

Ministrul insistă că toate resursele suplimentare sunt direcționate către măsuri de sprijin, nu către consolidarea bugetară.

„Am folosit aceste resurse și folosim aceste resurse, și toate resursele pe care le avem le vom redistribui în așa fel încât să ajutăm populația. Nu ținem din această zonă, din TVA‑ul din zona de produse energetice, nu îl ținem pentru consolidare, ” a explicat Alexandru Nazare.

Totuși, Nazare avertizează că disciplina fiscală rămâne esențială.

„Dar, în același timp, nici nu vreau să minimizăm faptul că trebuie să continuăm consolidarea și trebuie să fim responsabili, pentru că avem aceleași ținte la finalul anului și contează enorm în evaluările pe care le are România. ”

Declarațiile vin în contextul creșterii prețurilor la carburanți și al dezbaterilor publice privind impactul asupra bugetului de stat.