Prețul lemnului de foc în 2026: Romsilva estimează 2 milioane de metri cubi disponibili

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva estimează că vor fi disponibile aproximativ două milioane de metri cubi de lemn pentru încălzirea locuințelor în cursul anului 2026, la un preț mediu de circa 280 de lei pe metru cub.
Conform datelor publicate miercuri, 14 octombrie 2026, de Romsilva, cantitatea estimată este similară cu cea puse la dispoziția populației în anii precedenți. În primele nouă luni ale anului curent, au fost vândute direct cetățenilor 1,24 milioane de metri cubi de lemn pentru foc.
Variații de preț și stocuri actuale
Prețul mediu practicat în perioada menționată a fost de aproximativ 280 de lei pe metru cub, o valoare comparabilă cu cea din 2025. Totuși, costurile finale diferă în funcție de specia lemnului, sortiment și condițiile de livrare.
Pentru lemnul vândut direct la locul recoltării, prețurile se situează, în medie, între 200 și 450 de lei pe metru cub. În cazul lemnului paletizat, livrat din depozitele instituției, costul poate ajunge până la 700 de lei per palet.
În prezent, unitățile Romsilva dețin stocuri de aproximativ 400.000 de metri cubi de lemn pentru foc, destinate comercializării către populație. Aceste cantități vor fi completate treptat pe măsură ce se desfășoară lucrările de recoltare, până la atingerea volumului total estimat de două milioane de metri cubi.
Unde și cum se cumpără lemnele
Persoanele interesate pot solicita achiziția lemnului direct la sediile ocoalelor silvice din zona de rezidență sau prin intermediul gestionarilor de masă lemnoasă. Personalul silvic poate oferi informații privind disponibilitatea și poate îndruma cumpărătorii către depozitele cu stocuri disponibile.
Ofertele actualizate și prețurile practicate sunt publicate pe site-ul oficial al instituției, www.rosilva.ro, la secțiunea „Publicitate anunțuri – Disponibil lemn pentru foc”. O altă opțiune de achiziție este magazinul online romsilva.store.
În funcție de dotările fiecărei unități, unele ocoale silvice oferă servicii suplimentare contra cost, precum transportul lemnului până la domiciliu sau secționarea și despicarea acestuia. Lemnul poate fi comercializat vrac, în saci sau paletizat, dar aceste servicii nu sunt disponibile obligatoriu la toate ocoalele.
Recomandări legale pentru cumpărători
Romsilva recomandă tuturor cumpărătorilor să solicite documentele care atestă proveniența legală a lemnului, indiferent de furnizor. Documentele necesare sunt avizul de însoțire și factura fiscală sau bonul fiscal.
Această obligație legală se aplică atât achizițiilor realizate prin unitățile Romsilva, cât și celor efectuate de la alți operatori economici din piață. Asigurarea lemnului necesar încălzirii reprezintă o obligație a Regiei Naționale a Pădurilor, care administrează aproximativ 4,2 milioane de hectare de păduri proprietate publică a statului.