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Ana Maria Păcuraru, analiza momentului: Ucraina oprește atacurile asupra petrolierelor. Ce primește la schimb?

Ana Maria Păcuraru

Ana Maria Păcuraru

Realitatea de Mures
Scris deRealitatea de Mures
Publicat12 aug. 2026, 13:25
Actualizat12 aug. 2026, 13:28
SursăRealitatea PLUS

Ucraina a oprit atacurile cu drone asupra petrolierelor care încarcă în portul rusesc Novorossiisk, parte din ruta pe care ajunge țițeiul și în România! Decizia a fost luată în urma unei solicitări venite din partea lui JD Vance, care a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski. Înțelegerea cu americanii ar fi fost încheiată pentru ca ucrainienii să primească la schimb licența pentru interceptoarele Patriot.

"Washingtonul a tras o linie roșie clară Kievului, iar canalul ales - Vance, nu diplomația oficială - arată dorința administrației de a rezolva discret o problemă cu miză economică directă. Atacurile ucrainene cu drone reduseseră cu o cincime volumul de petrol prin terminalul CPC în iulie, afectând Kazahstanul (-14% producție) și, implicit, Chevron și Exxon Mobil, companii americane cu operațiuni majore acolo.

Ucraina a acceptat imediat să nu mai lovească infrastructura CPC sau navele non-rusești, cu condiția ca acestea să nu fie sancționate de Kiev și să nu transporte marfă rusească. Nu e o cerință de a opri presiunea economică asupra Moscovei, ci una de calibrare - semn, în același timp, al dependenței strategice a Kievului de Washington, mai ales acum, când Ucraina tocmai și-a depus propriile propuneri de pace. Practic, SUA rămân arbitrul regulilor de angajare, capabil să ajusteze tactica militară a unui aliat aflat în război de îndată ce interesele economice americane sunt atinse", a explicat Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii "Miza zilei" de la Realitatea PLUS. 

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