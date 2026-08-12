România, între vijelii și caniculă.Cod galben de ploi în mai multe județe din nord și centru, temperaturi extreme în sud. HĂRȚILE ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri trei Coduri galbene de caniculă, ploi și vijelii, valabile în intervalul 10:00-21:00.
Caniculă și temperaturi de până la 38 de grade
Până la ora 21:00, județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu se vor confrunta cu temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime vor ajunge la 34–38 de grade, cele mai mari valori fiind prognozate în sudul Olteniei. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.
Valori apropiate de pragul critic al ITU vor fi înregistrate local și în restul Olteniei, în Muntenia și Dobrogea.
Rafale de până la 70 km/h în sudul Moldovei și estul Munteniei
Până la ora 16:00, vântul va prezenta intensificări în sudul Moldovei și estul Munteniei, unde rafalele vor ajunge la 50–70 km/h. Intensificări ale vântului, cu viteze de până la 40–45 km/h, sunt așteptate și în Banat, Crișana, Dobrogea, precum și în restul Munteniei și Moldovei.
Averse torențiale, descărcări electrice și grindină
Un al treilea Cod galben, valabil până la ora 21:00, vizează cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și de Curbură, jumătatea de nord a Olteniei și nord-vestul Munteniei. Sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50–70 km/h. Izolat poate cădea grindină de mici dimensiuni, de 1–2 cm.
În intervale scurte de timp, de 1–3 ore, precum și prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15–30 l/mp și izolat la peste 40 l/mp. Manifestări de instabilitate atmosferică sunt posibile pe arii restrânse și în Transilvania și restul Olteniei, iar în cursul serii și al nopții și în sud-vestul Munteniei.