Ministerul Mediului: Țintele PNRR pentru păduri au fost depășite de România, cu peste 20.000 de hectare împădurite

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Țintele asumate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) pentru împăduriri, reîmpăduriri, păduri urbane şi dezvoltarea capacităţilor de producere a materialului forestier de reproducere au fost depășite de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP).