Anca Alexandrescu: „Din nou, am asistat la un joc de glezne al lui George Simion. Eu mă așteptam să se întâmple așa”

Publicat 15 nov. 2026, 08:49 Sursă Realitatea.net

Anca Alexandrescu l-a criticat vehement pe liderul AUR, George Simion, după protestul organizat sâmbătă, 14 noiembrie, în București, în sprijinul lui Călin Georgescu. Realizatoarea TV susține că manifestația ar fi fost folosită pentru promovarea imaginii politice a lui Simion și acuză conducerea partidului că i-ar fi dezamăgit pe oamenii veniți din mai multe zone ale țării.

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