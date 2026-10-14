După cinci ani de anchetă, DNA clasează dosarul angajărilor din Primăria Târgu Mureș. Primarul Soós Zoltán nu va fi trimis în judecată

Scris de Daniel Onescu Publicat: 14 oct. 2026, 08:44

Direcția Națională Anticorupție a clasat dosarul în care primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, și mai mulți angajați ai Primăriei au fost cercetați pentru presupuse nereguli la angajarea și transferul unor funcționari. Ancheta privea decizii luate începând din 2020 și a durat aproximativ cinci ani. Procurorii au stabilit că unele dintre faptele reclamate nu au existat, iar altele nu întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni.

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