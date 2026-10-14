După cinci ani de anchetă, DNA clasează dosarul angajărilor din Primăria Târgu Mureș. Primarul Soós Zoltán nu va fi trimis în judecată

Direcția Națională Anticorupție a clasat dosarul în care primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, și mai mulți angajați ai Primăriei au fost cercetați pentru presupuse nereguli la angajarea și transferul unor funcționari. Ancheta privea decizii luate începând din 2020 și a durat aproximativ cinci ani. Procurorii au stabilit că unele dintre faptele reclamate nu au existat, iar altele nu întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni.
Informația a fost făcută publică luni, 12 octombrie, de primarul Soós Zoltán, într-o postare pe Facebook.
Edilul a salutat soluția procurorilor, subliniind însă că nu intenționează să transforme încheierea dosarului într-o confruntare politică. El a atras atenția asupra consecințelor pe care anchetele penale îndelungate le pot avea asupra persoanelor cercetate și a familiilor acestora.
„După cinci ani, ancheta DNA în dosarul penal în care am avut calitatea de persoană vizată, alături de mai mulți colegi, s-a încheiat. În unele cauze, procurorii au constatat că fapta reținută în acuzație nu există, iar în altele, că faptele cercetate nu întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni.
Cinci ani înseamnă mult. Nu doar pentru un primar, ci și pentru oamenii și familiile care au fost nevoiți să trăiască în incertitudinea unui dosar penal. Am spus de la început că justiția trebuie să-și facă treaba. Nu am atacat ancheta nici atunci când era în desfășurare și nici acum nu vreau să declar o victorie politică”, a transmis primarul municipiului Târgu Mureș.
Soós Zoltán a susținut că închiderea dosarului ar trebui să beneficieze de aceeași atenție publică de care s-au bucurat acuzațiile formulate împotriva sa.
„Consider însă firesc ca cei care au considerat importante acuzațiile la momentul respectiv să ia act, cu aceeași claritate, și de încheierea dosarului. Nu caut revanșă, ci închiderea acestui capitol”, a adăugat edilul.
Primarul a încheiat mesajul cu un apel la depășirea conflictelor politice locale.
„Astăzi, Târgu Mureș nu are nevoie de noi războaie politice, ci de un oraș care funcționează, de colaborare și de predictibilitate. Nu uităm lecțiile trecutului. Dar nici nu sacrificăm viitorul orașului din cauza lui”, a transmis Soós Zoltán.