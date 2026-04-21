George Simion: „Felicitări viitorului prim-ministru al Bulgariei, Rumen Radev, și partidului său pentru victoria categorică din alegeri!”

Președintele AUR, George Simion, i-a transmis o scrisoare de felicitări lui Rumen Radev, președintele partidului Bulgaria Progresistă și viitorul prim-ministru al țării vecine, în urma victoriei obținute la alegerile parlamentare desfășurate duminică.

„În numele partidului Alianța pentru Unirea Românilor, vă adresez felicitările noastre sincere pentru victoria remarcabilă obținută de dumneavoastră, domnule Radev, și de partidul pe care îl conduceți, în alegerile parlamentare care au avut loc duminica aceasta.

Această izbândă electorală clară marchează o nouă epocă pentru țara dumneavoastră, dar și pentru viziunea mai amplă a unei Europe a națiunilor suverane.

Ca principal partid de opoziție din România, AUR susține intensificarea cooperării la nivel regional și continuarea eforturilor comune pentru prosperitatea popoarelor noastre. Avem aceeași datorie: de a ne apăra cu demnitate interesele naționale și de a lupta pentru ca românii și bulgarii să nu fie tratați drept cetățeni de mâna a doua în Uniunea Europeană”, a transmis George Simion.

„Totodată, considerăm esențială consolidarea dialogului și a cooperării dintre România și Bulgaria în cadrul NATO, pentru a întări securitatea flancului estic și pentru a răspunde eficient provocărilor comune din regiune.

Suntem încrezători că poporul bulgar va găsi în viitorul guvern o reprezentare puternică și benefică și ne exprimăm deschiderea pentru o colaborare strânsă în spiritul respectului reciproc și al intereselor comune”, a mai declarat președintele AUR.

Duminică, 19 aprilie, partidul Bulgaria Progresistă, condus de fostul președinte bulgar, Rumen Radev, a obținut o victorie categorică la alegerile parlamentare din această țară, obținând 44,6% din sufragii.

