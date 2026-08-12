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Nivelul Dunării la Cernavodă a mai pierdut 4 cm. Joi, la ora 07:00, începe oprirea controlată a Unității 2 - SURSE

Cernavodă

Cernavodă

Realitatea de Mures
Scris deRealitatea de Mures
Publicat12 aug. 2026, 09:56
Sursărealitatea.net, Realitatea PLUS

Nivelul apei la Cernavodă a ajuns la 1,81 metri, după o scădere de încă patru centimetri, potrivit surselor Realitatea PLUS. În aceste condiții, procedura de oprire controlată a Unității 2 va începe joi dimineață, la ora 07:00.

Decizia vine pe fondul scăderii continue a nivelului Dunării și al monitorizării parametrilor necesari funcționării în siguranță a centralei.

Nivelul apei a mai pierdut patru centimetri

Directorul CNE Cernavodă a explicat anterior că măsura nu reprezintă o oprire de urgență, ci una preventivă și controlată, impusă de atingerea limitelor prevăzute de procedure.

Nuclearelectrica anunțase deja că există posibilitatea opririi controlate a Unității 2 în dimineața de 13 august, invocând prognozele hidrologice, nivelul scăzut al Dunării și parametrii de operare ai centralei.

Potrivit informațiilor disponibile, reducerea puterii reactorului ar urma să fie făcută gradual, iar Unitatea 2 ar putea fi deconectată de la Sistemul Energetic Național în jurul prânzului.

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