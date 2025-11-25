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Primele imagini cu drona prăbușită în Vaslui, după ce ore întregi a survolat spațiul aerian al României – FOTO

Primele imagini cu drona prăbușită în Vaslui, după ce ore întregi a survolat spațiul aerian al României – FOTO

Primele imagini cu drona prăbușită în Vaslui, după ce ore întregi a survolat spațiul aerian al României – FOTO

Realitatea de Mures
Scris de Realitatea de Mures Publicat: 25 nov. 2025, 12:41

Drona care a provocat alertă în România a survolat teritoriul țării timp de mai multe ore înainte de a se prăbuși, în cele din urmă, în județul Vaslui, lovindu-se de un copac.

Drona care a provocat alertă în România a survolat teritoriul țării timp de mai multe ore înainte de a se prăbuși, în cele din urmă, în județul Vaslui, lovindu-se de un copac.

Localnicii din satul Puiești au văzut cum drona plana la mică înălțime deasupra satului, iar în urma impactului, resturi ale acesteia au rămas în copac și s-au răspândit în zonă.

Drona avea inscripții în chirilică, fără simboluri militare vizibile, conform vremeanoua.ro.

Primarul localității a declarat, la un post de televiziune, că drona s-a prăbușit în curtea unui localnic, în jurul orei 10:30, după ce a lovit un plop.

În contextul amenințării, locuitorii din județele Galați, Tulcea și Vrancea au primit mesaje RO-Alert care avertizau despre pătrunderea dronei rusești în spațiul aerian românesc. Avioane de luptă au fost ridicate de la sol, detectând drona intermitent pe radare, însă aceasta zbura la altitudine joasă, dificultând urmărirea precisă. Piloții militari au avut autorizația să intervină letal, însă drona a dispărut de pe radare, probabil părăsind spațiul aerian al României.

Alertele RO-Alert au fost ridicate în jurul orei 10:00, iar ulterior, autoritățile au confirmat că drona a fost găsită căzută în județul Vaslui. Incidentul a generat o reacție rapidă a forțelor de securitate și a crescut atenția asupra siguranței spațiului aerian, în contextul tensiunilor regionale.

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