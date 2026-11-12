Clădire prăbușită în Brooklyn, New York: cel puțin două persoane au murit, iar alte 19 au fost rănite
Clădire prăbușită Brooklyn / Profimedia
Tragedie în Brooklyn, New York: o clădire cu trei etaje s-a prăbușit peste un șantier. Două persoane au murit, iar 17 au fost rănite.
Un incident grav s-a produs miercuri, 11 noiembrie, în cartierul Flatbush din Brooklyn, New York, unde o clădire cu trei etaje s-a prăbușit peste un șantier de construcții învecinat. Bilanțul provizoriu indică cel puțin două persoane decedate și alte 17 rănite, printre victime numărându-se și șapte copii.
Echipele de intervenție au fost mobilizate de urgență la locul tragediei și au început operațiunile de căutare printre dărâmături. Autoritățile avertizează că numărul victimelor ar putea suferi modificări, deoarece nu se știe câte persoane se aflau în clădire sau pe șantier în momentul prăbușirii.
Clădire de trei etaje, prăbușită peste un șantier din Brooklyn
Imobilul se afla în zona Flatbush, din cartierul Brooklyn, și fusese construit în anul 1930. Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile din New York, clădirea s-a prăbușit în jurul orei locale 16:00, căzând în perimetrul unui teren învecinat unde se desfășurau lucrări de excavare.
Structura avea trei etaje și era utilizată atât în scop rezidențial, cât și comercial. La parter se aflau spații comerciale, iar la etajele superioare erau amenajate apartamente.
Cauzele exacte ale incidentului nu au fost stabilite până în prezent. Ancheta urmează să clarifice dacă lucrările desfășurate pe terenul alăturat au avut vreo legătură cu prăbușirea imobilului.
Cel puțin două persoane au murit. Printre victime se află și șapte copii
Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a confirmat că cel puțin două persoane și-au pierdut viața în urma accidentului. Alte 17 persoane au fost rănite, potrivit bilanțului comunicat de reprezentanții Departamentului de Pompieri din New York (FDNY).
Comisarul Lillian Bonsignore a precizat că printre persoanele afectate se numără șapte copii. Patru dintre victime au fost transportate la spital în stare critică, în timp ce alte persoane au suferit răni mai puțin grave.
Un pompier care a participat la intervenție a suferit, de asemenea, răni ușoare.
Autoritățile nu au făcut publice identitățile celor două persoane decedate și nici nu au precizat dacă printre acestea se află minori.
O femeie însărcinată, salvată de sub dărâmături
Operațiunea de salvare a fost una dificilă, având în vedere instabilitatea structurii și cantitatea mare de moloz. Pompierii au intervenit cu echipe specializate, câini de căutare și echipamente destinate identificării persoanelor prinse sub ruine.
Potrivit informațiilor difuzate de presa locală, cel puțin patru supraviețuitori au fost scoși de sub dărâmături la aproximativ două ore și jumătate după producerea prăbușirii. Printre persoanele salvate s-a aflat și o femeie însărcinată.
La intervenție au participat peste 250 de pompieri și membri ai echipajelor medicale de urgență.
Autoritățile nu știu câte persoane sunt încă dispărute
Operațiunile de căutare au continuat după lăsarea serii, iar echipele de intervenție au avertizat că misiunea ar putea dura mai multe zile.
Șeful Departamentului de Pompieri din New York, John Esposito, a explicat că salvatorii trebuie să verifice întreaga zonă afectată pentru a identifica eventualele victime rămase sub ruine.
Oficialul a atras atenția că nu există, deocamdată, o evidență clară a persoanelor care se aflau în imobil sau pe șantier în momentul producerii incidentului.
În plus, intervenția este îngreunată de riscul unei noi prăbușiri. Salvatorii trebuie să îndepărteze cu atenție materialele căzute, pentru a evita deplasarea unor elemente instabile ale construcției.
Ancheta încearcă să stabilească motivul prăbușirii
Departamentul pentru Clădiri din New York a demarat verificări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul. Unul dintre aspectele analizate este reprezentat de lucrările de excavare desfășurate pe terenul învecinat.
Autoritățile verifică documentele și condițiile în care se desfășurau lucrările, însă nu există încă o concluzie oficială privind o eventuală legătură între acestea și prăbușirea clădirii.
Între timp, echipele de intervenție continuă căutările, iar autoritățile încearcă să stabilească dacă toate persoanele care ar fi putut fi surprinse de incident au fost identificate.
Tragedia din Brooklyn readuce în atenție riscurile asociate lucrărilor de construcții desfășurate în apropierea clădirilor existente, mai ales atunci când sunt implicate operațiuni de excavare.
Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News