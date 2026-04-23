Criză la Azomureș: angajații așteaptă intervenția statului

Tensiunile cresc la Azomureș, unde sindicaliștii cer soluții urgente pentru salvarea combinatului și a celor aproximativ 600 de angajați amenințați de șomaj tehnic. În lipsa unui plan concret, oamenii solicită intervenția statului pentru a preveni blocarea activității.

Situația de la Azomureș din Târgu Mureș devine tot mai tensionată în contextul incertitudinilor privind viitorul combinatului și al lipsei unor decizii clare la nivel guvernamental.

Aproximativ 800 de angajați se află în șomaj tehnic până pe 29 aprilie, urmând ca, în absența unei soluții, să intre în preaviz. În total, circa 2.500 de oameni depind direct sau indirect de activitatea platformei industriale, inclusiv angajați ai firmelor externalizate.

Discuțiile din ultimele zile, inclusiv cele privind o posibilă implicare a Romgaz, sunt văzute ca o ultimă șansă pentru reluarea activității și evitarea unui impact economic major în regiune.

Advertising

În acest context, liderul AUR, George Simion, va ajunge astăzi la Târgu Mureș pentru a se întâlni cu fermierii și angajații combinatului. Întâlnirea are ca scop identificarea unor soluții concrete pentru sprijinirea industriei chimice și protejarea locurilor de muncă, într-un moment considerat critic pentru economia locală, dar și națională.