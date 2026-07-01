Social· 1 min citire

Ora 20:55 - Ediție exploziva a emisiunii Culisele Statului Paralel

Anca Alexandrescu

Anca Alexandrescu

Scris deStoica Marian
Publicat1 iul. 2026, 17:51
Sursărealitatea.net

Strigăte de ajutor acoperite de complicitate politică! În azilul groazei din Bihor, oameni nevinovați, lăsați la mila sorții, au fost transformați în sclavi și exploatați sălbatic!

Totul sub ochii îngăduitori ai sistemului.

​Și ce face „omul administrativ”, Ilie Bolojan? Absolut nimic! Mimă amnezia, ridică din umeri și fuge de răspundere. Cu un cinism revoltător, baronul de Bihor pasează vina și refuză să dea socoteală pentru ororile din propriul județ! ​Cine a încasat bani de pe urma suferinței acestor suflete și cine îi protejează pe monștrii din spatele zidurilor? ​Diseară, Anca Alexandrescu dărâmă soclurile puterii și scoate la lumină documentele care îi lasă fără replică! Nimeni nu mai poate ascunde adevărul! ​Culisele Statului Paralel. Astă seară, de la ora 20:55, la Realitatea Plus.

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