Sighișoara devine capitala Halloweenului! Halloween în Cetate are loc în weekend

Scris de Andreea Damian Publicat: 29 oct. 2026, 08:37

Sighișoara găzduiește în weekend cea de-a doua ediție a festivalului Halloween în Cetate, un eveniment care invită publicul să descopere patrimoniul medieval într-o lumină cu totul nouă.

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