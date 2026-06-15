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Tragedie în Cheile Turzii. Un tânăr de 22 de ani a murit după o cădere de la mare înălțime

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Mures
Scris de Realitatea de Mures Publicat: 15 iun. 2026, 10:35

Un accident grav a avut loc duminică, 14 iunie 2026, în Cheile Turzii, unde un tânăr de 22 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut în gol de la o înălțime de aproximativ 50 de metri.

Tragedia s-a produs pe un traseu de via ferrata, o zonă frecventată de pasionații de cățărare și drumeții.

Potrivit primelor informații, tânărul s-ar fi cățărat pe o stâncă ce s-a rupt sub greutatea lui, moment în care a căzut zeci de metri. La fața locului au intervenit salvamontiștii, mai multe echipaje de salvare și un elicopter SMURD venit de la Târgu Mureș. În ciuda eforturilor depuse de echipele medicale, victima nu a mai putut fi salvată.

După accident, zona a fost securizată temporar, iar poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul. Cazul atrage atenția asupra riscurilor existente pe traseele montane dificile și asupra importanței echipamentului și prudenței în astfel de zone.

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