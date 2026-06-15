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Tragedie în Cheile Turzii. Un tânăr de 22 de ani a murit după o cădere de la mare înălțime
FOTO: Arhivă
Un accident grav a avut loc duminică, 14 iunie 2026, în Cheile Turzii, unde un tânăr de 22 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut în gol de la o înălțime de aproximativ 50 de metri.
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