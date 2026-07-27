Fotbal - CM 2026: Preşedintele FIFA răspunde criticilor la adresa CupeI Mondiale din SUA, Mexic şi Canada

Publicat 27 iul. 2026, 10:49 Sursă realitatea.net

Preşedintele Federaţiei Internaţionale de fotbal (FIFA), Gianni Infantino, a salutat modul în care s-a derulat Cupa Mondială 2026 din Statele Unite, Mexic şi Canada, într-o lungă postare pe Instagram şi a profitat de ocazie pentru a se adresa criticilor săi, informează L'Equipe.

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