Fotbal. Spectacol total în Liga Campionilor. Interul lui Chivu a primit 4 goluri acasă

Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a fost învinsă cu 3-4 de Club Brugge.
Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, a pierdut pe teren propriu, scor 3-4, în fața formației FC Bruges, marți seara, în etapa a doua a Ligii Campionilor la fotbal.
Pe San Siro, belgienii au profitat de erorile defensive ale gazdelor, Nicolo Tresoldi reușind un hat-trick, iar Romeo Vermant marcând al patrulea gol al oaspeților. Pentru Inter au înscris Lautaro Martinez, de două ori, și Ange-Yoan Bonny. Formația lui Cristian Chivu rămâne fără punct după primele două etape.
La Istanbul, FC Barcelona s-a impus cu 4-1 în fața lui Galatasaray. După ce Joao Cancelo a restabilit egalitatea înainte de pauză, Fermin Lopez, Anthony Gordon și Karim Adeyemi au marcat în repriza secundă pentru catalani. Arsenal Londra a obținut o victorie clară, cu 3-0, în fața lui Lille, prin golurile înscrise de Jurrien Timber, Eberechi Eze și Bukayo Saka, toate reușitele venind într-un interval de opt minute, în repriza secundă.
În alt joc, Bayern Munchen a remizat în deplasare cu formația norvegiană Viking, scor 3-3, după ce a revenit de la un dezavantaj de două goluri. Harry Kane a reușit o dublă, iar Luis Diaz a adus echipa germană în avantaj, însă gazdele au egalat spre final, după eliminarea lui Michael Olise. Atletico Madrid a învins-o pe Manchester United cu 2-0, prin golurile lui Pablo Barrios și Ademola Lookman.
Formația engleză a evoluat în inferioritate numerică după eliminarea lui Leny Yoro. RB Leipzig a câștigat cu 1-0 partida cu PSV Eindhoven, prin reușita lui Brajan Gruda. Internaționalul român Dennis Man a rămas pe banca de rezerve a campioanei Olandei, care a ratat un penalty prin Ivan Perisic.
Într-un alt meci, Villarreal a învins-o pe Napoli cu 3-1, după ce italienii au deschis scorul și au trimis de două ori mingea în bară.
Miercuri au loc partidele:
De la 19.45
Feyenoord – Como
LASK – Liverpool
De la ora 22.00
AS Roma – Real Madrid
Aston Villa – Fenerbahce
Șahtior Donețk – AEK Atena
Bodo/Glimt – Borussia Dortmund
Manchester City – Paris Saint-Germain
Real Betis – FC Porto
Slovan Bratislava – VfB Stuttgart