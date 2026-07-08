Wimbledon 2026: Djokovic strălucește în cel mai lung sfert de finală din istoria turneului

„Este extraordinar să faci parte dintr-un asemenea meci epic, care a durat peste cinci ore, cât a fost. Nici nu știu exact timpul”, le-a spus Djokovic reporterilor.
Novak Djokovic l-a învins pe Felix Auger-Aliassime marți seară, în cel mai lung sfert de finală din istoria Wimbledon.
Sârbul s-a impus în fața canadianului cu 7-6(10), 3-6, 6-3, 6-7(4), 7-6(10-4), după cinci ore și 15 minute, și va juca în semifinale cu deținătorul trofeului, italianul Jannik Sinner.
Victoria menține vii speranțele jucătorului de 39 de ani de a câștiga al optulea titlu la All England Club, performanță care ar egala recordul competiției, și al 25-lea trofeu de Grand Slam, ceea ce l-ar duce pe primul loc în clasamentul all-time al campionilor de turnee majore.
Djokovic se poate afla în ultimii ani ai carierei sale impresionante și s-a confruntat recent cu întrebări privind scăderea nivelului de joc, dar a arătat pe Centre Court că rămâne un competitor redutabil, într-un meci care a entuziasmat publicul.
„Este extraordinar să faci parte dintr-un asemenea meci epic, care a durat peste cinci ore, cât a fost. Nici nu știu exact timpul”, le-a spus Djokovic reporterilor.
„A fost unul dintre cele mai bune meciuri din care am făcut parte la Wimbledon. Nu îmi amintesc să fi jucat atât de mult. Poate finala cu Roger Federer din 2019 se apropie ca durată.
Dar a fost un meci extrem de echilibrat. Putea câștiga oricine. Felix a jucat la un nivel înalt. A scăzut puțin în super tie-break. Eu mi-am folosit toate oportunitățile, am rezistat și am ales loviturile potrivite. A fost suficient.
Publicul era în picioare, mai ales în ultimele 30 de minute. Oamenii au simțit cât de special era momentul, inclusiv faptul că ne luptam și cu ora-limită, cu câteva minute înainte de ora 23.00.”