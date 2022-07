Studenții de la universitățile de stat care iau nota 10 la examenele din sesiunea de vară primesc abonamente gratuite la festival.

Organizatorii UNTOLD, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume, continuă campaniile de susținere a performanței în educație la toate nivelurile. După succesul longevivei campanii ,,BAC DE 10”, UNTOLD extinde inițiativa și prin ,,Student de 10”. Toți studenții din universitățile de stat care trec sesiunea de vară cu nota 10 au parte de intrare gratuită la UNTOLD, la concertele unora dintre cei mai îndrăgiți artiști ai momentului.

Inițiatorii campaniei cred că tinerii care excelează la învățat trebuie promovați și încurajați mai mult, de aceea, an de an îi premiază cu câteva momente de relaxare, distracție și amintiri de neuitat. Aflată la prima ediție, ,,Student de 10” a premiat deja cu distracție la Neversea peste 250 de studenți excepționali. Acum e rândul celor care vor să se bucure de experiențe unice în universul UNTOLD.

Astfel, toți studenții de la universitățile de stat din România care trec sesiunea de vară cu nota maximă primesc un abonament gratuit de 4 zile la UNTOLD. Studenții de 10 își vor putea ridica brățara de acce, în baza unei dovezi, din zona de Acreditări a festivalului UNTOLD.

În plus, toți studenții care au promovat toate examenele din sesiunea de vară, vor putea achiziționa abonamentul UNTOLD cu un discount de 64 de euro. Absolvenții care doresc să fie răsplătiți pentru performanța lor, în cadrul campaniei UNTOLD, o pot face accesând link-ul http://untold.com/studentde10. Acolo vor putea completa formularul care îi va înscrie în campanie.

Campaniile ,,Student de 10” și “BAC de 10” se desfășoară cu sprijinul Kaufland România.

ESTERA ANGHELESCU, Recruiting & Employer Branding Director, Kaufland România:

,,Kaufland România susține, răsplătește și încurajează performanța. Din acest motiv ne-am alăturat campaniei <<Student de 10>>. Ne-am bucurat să vedem că 250 de studenți cu rezultate deosebite au avut parte, datorită acestei inițiative, de o experiență memorabilă la Neversea. Astfel, ne bucurăm să venim în sprijinul tuturor tinerilor care își doresc să descopere vibe-ul special și de la UNTOLD.

În plus, ne-am propus să fim alături de studenți nu doar pe parcursul celor patru zile de festival, ci și pentru primii pași pe care îi vor face pentru parcursul lor profesional, oferindu-le acces la programe precum Kaufland Internship Experience sau Kaufland Trainee Program, și oportunități de joburi entry-level, cu numeroase beneficii, cum ar fi un program flexibil, pentru a se putea dedica în continuare studiilor.”

CE ARTIȘTI VEZI LA UNTOLD?

UNTOLD este unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume și are loc, în 2022, între 4 și 7 august, la Cluj-Napoca. La UNTOLD 2022 îi vei putea vedea pe J Balvin, Dimitri Vegas and Like Mike, Alok, David Guetta, ATB, Don Diablo, Hardwell, Alok, Morten, Kygo, Steve Aoki, Lost Frequencies, Tujamo, Paul Kalkbrenner, Above and Beyond, Borgore, Dub FX & Woodnote și mulți alții. Peste 200 de artiști naționali și internaționali de top vor urca pe scenele festivalului UNTOLD în cele 4 zile și 4 nopți de distracție.

Sursa: Realitatea de Cluj