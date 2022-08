Cel mai ambițios proiect de susținere a investițiilor din România, gândit pentru cetățenii acestei țări, asumat de unele dintre cele mai puternice familii de pe piața de business, începe să prindă contur. Parteneriatul pentru media, energie și imobiliare încheiat între familiile Păcuraru și Păunescu se anunță unul extrem de productiv. Oameni de afaceri din toate colțurile lumii sunt invitați să pună umărul la reconstrucția țării. Împreună, vor oferi societății șansa de a se dezvolta și de a-și recăpăta statutul și respectul pe plan internațional.

Într-o intervenție la Realitatea PLUS, în emisiunea Legile Puterii, omul de afaceri Bobby Păunescu a vorbit deschis despre mega-proiectul pentru reconstrucția României pe care au început să-l clădească cele două familii, Păcuraru și Păunescu. Se poate investi în România, a punctat omul de afaceri, ajutând, astfel, la reconstrucția țării. În plus, Păunescu a lămurit și un aspect extrem de important în ceea ce privește cele două trusturi media – atât Realitatea PLUS, cât și B1 TV își vor păstra identitatea și politica editorială. Mai mult, ambele vor fi controlate din România.

„Spiritul care ne încearcă acum este de bucurie, atât în rândul familiei noastre, cât și al partenerilor pentru că noi așa considerăm angajații – niște parteneri. Toată această poveste a haterilor ne ajută. Subliniază faptul că cele două posturi de televiziune își păstrează identitatea și rămân fidele parcursului editorial, de-a lungul vremii. Televiziunile rămân independente, ne dezvoltăm de aici mai departe. Sunt și politici de marketing, tocmai pentru a sublinia că cele două posturi își vor păstra identitatea. Când am fondat B1 TV, aveam 25 de ani, iar partenerul meu era chiar Rupert Murdoch, al doilea cel mai important om de afaceri din industria mass-media internațională. El deține, printre altele, posturile de televiziune Fox News, Sky News, ziarele The Times și New York Post. Sunt printre cele mai mari instituții de presă din lume. Atunci, la momentul semnării acestui parteneriat, am fost luat la ochi pentru că eu, la doar 25 de ani, am semnat un parteneriat cu un om de o asemenea anvergură.

În felul asta, am demonstrat că fiecare își vede de treaba lui. Sorin Oancea, cel care critică actualul nostru parteneriat, este cel care a creat trustul media Intact. El a devenit partner cu mine acum 13 ani, moment în care eu am cedat partea editorială a televiziunii. Discuțiile au avut loc între familiile Păunescu și Păcuraru, fără Sorin Oancea. Încercăm să adunăm cât mai mulți parteneri. Nu am făcut cu nimic de râs țara, am creat curente culturale de anvergură internațională. Experinețele puse la un loc, alături de antreprenorii care au fost puși la perete în Romania pot veni la noi. Avem parteneri, dar controlul este românesc”, a declarat Bobby Păunescu.

La rândul său, Alexandra Păcuraru a ținut să trimită un mesaj de forță și a subliniat încă o dată importanța proiectului pentru societate.

„Sunt un tânăr antreprenor onorat că investște în România. Vom face numai bine”, a spus Alexandra Păcuraru.

Reamintim că grupul de firme REALITATEA MEDIA PHG, reprezentat prin Maricel Păcuraru și Alexandra Păcuraru, și grupul de firme B1GCP, reprezentat prin George Constantin Păunescu și Bobby Păunescu, au încheiat un protocol care are drept scop investiții în energie, media și imobiliare în țară și în străinătate.