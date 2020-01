Liga Studenţilor Români din Străinătate a premiat tineri români cu rezultate academice şi extracurriculare de excepţie din ţară şi de peste hotare. Câştigătoare la categoria „Studentul român al anului din cadrul ERASMUS” a fost Andrea Sorana Mărgăraș, studentă în anul VI la Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş.

Andrea Sorana Mărgăraș a decis să aplice pentru o bursă de studii ERASMUS, iar destinul a îndreptat-o spre Universitaté de Rouen din Franța, unde a studiat Medicina în cel de-al doilea semestru al anului V.

Premiul reprezintă o onoare pentru mine

Reporter: Ce înseamnă acest premiu pentru dumneavoastră?

Sorana Mărgăraș: Premiul la categoria ERASMUS a Galei Ligii Studenților Români din Străinătate reprezintă o onoare pentru mine și totodată încununează munca pe care am depus-o pe parcursul mobilității, dar și activitățile extra-curiculare din cei șase ani de facultate. Această distincție mă motivează să aplic și pe viitor la diverse schimburi de experiență și totodată, mă responsabilizează să fiu un ambasador al burselor ERASMUS în rândul colegilor mei.

Studenții români sunt de valoare și au potențial

Reporter: Cum ați reușit să obțineți acest premiu?

Sorana Mărgăraș: În spatele acestui premiu stă experiența acumulată în anii de facultate care m-a făcut să îmi doresc să cunosc cum funcționează sistemele de sănătate din străinătate, înțelegând că un medic adevărat trebuie să fie conectat la noutăți, la comunitatea europeană. Totodată, oportunitatea de a studia cot la cot cu studenții francezi a reprezentat o provocare prin care îmi doream să demonstrez că și studenții români sunt de valoare și au potențial. Astfel, am tratat cu seriozitate, implicare și responsabitate această oportunitate oferită de Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP). Însă, susținerea morală vine din partea familiei și a câtorva persoane dragi, fără de care mi-ar fi fost greu să rezist presiunii.

Am realizat cât de mult înseamnă să pui preț pe educație

Reporter: Ce a însemnat experienta ERASMUS pentru dumneavoastră?

Sorana Mărgăraș: Pentru mine experiența ERASMUS înseamă maturizare. Înțelegând dinamica europeană a sistemului medical, mi-am schimbat perspectiva asupra responsabilităților dar și a bucuriilor pe care le oferă profesia de medic. Totodată, în această mobilitate am învățat să îmi apreciez rădăcinile, indiferent cât sunt de departe de casă, iar prin faptul că am ajuns să cunosc mai în de-aproape cultura franceză am realizat cât de mult înseamnă să pui preț pe educație, artă și cunoaștere în societate. Toate acestea m-au ajutat să mă descopăr pe mine ca individ și vor cântări enorm în deciziile legate de viitorul meu personal și profesional.

Mai avem de lucru la susținerea tinerilor

Reporter: Știe Târgu Mureșul să își aprecieze elitele?

Sorana Mărgăraș: Cred că în general, în România, mai avem de lucru la acest capitol. Nu neapărat în aprecierea elitelor, ci la susținerea lor și în special a tinerilor, de a fi cutezători, de a ieși din tipare, de a investi mai mult în dezvoltarea lor extra-curiculară și la desăvârșirea lor ca indivizi ai societății, pentru ca apoi să poată deveni adevărați profesioniști în domeniul de activitate ales.

Reporter: Vă gândiți să profesați în Târgu Mureș?

Sorana Mărgăraș: Târgu Mureșul este orașul în care m-am născut, care îmi este drag și în care am avut parte de multe reușite de-a lungul timpului și consider că are potențial în domeniul medical, însă nu exclud varianta de a continua cel puțin o parte din pregătirea mea medicală în afara granițelor.