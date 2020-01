ȘCOLI CURATE este proiectul de bună guvernare în educație al Societății Academice din România.

Inițiativa lansează un nou mod de a combate corupția în ceea ce privește alocarea, accesarea și cheltuirea resurselor publice în învățământul preuniversitar. Concret, prin acest proiect se dorește modernizarea educației, printr-o finanțare transparentă și adecvată a școlilor și liceelor din România.

Elevii și părinții sunt încurajați să fie proactivi în viața comunității educaționale la nivel școlar și local, sesizând problemele existente și participând la găsirea soluțiilor.

Societatea Academică din România a anunțat coordonatorul Școli Curate 2.0 pentru județul Mureș, selectat în urma unui amplu proces, care s-a întins pe parcursul a cinci săptămâni și prin care s-a urmărit identificarea unor persoane curajoase, cu activități și ambiții pentru învățământul local, gata să plece la drum pentru școli mai transparente și mai bine finanțate în orașele și comunele din județ.

Astfel, coordonatorul Școli Curate 2.0 pentru județul Mureș a fost desemnată Anda Dilara Nicole Mețac, studentă la medicină generală, la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Andra a fost implicată încă din clasa I, când a fost aleasă șefa clasei, poziție unde a rămas până în clasa a VIII-a. În perioada scolii primare și a gimnaziului a fost olimpică și a cântat la flaut, obțînând peste 50 de premii, atât naționale cât și internaționale. A câștigat două premii Rotary, dar a participat și la concursuri de franceză, șah, matematică, și a obținut trei premii în activitate ecologică.

A fost apoi Președinte Consiliului Școlar al Elevilor de la Colegiul Național “Gheorghe Șincai”, Baia Mare și Președintele Consiliului Județean al Elevilor Maramureș.

A fondat Asociația Elevilor Maramureș, Asociația Maramureșul tinerilor și acum este voluntar la Liga Studenților Târgu Mureș.

Am întrebat-o pe Andra CE ÎNSEAMNĂ ȘCOLI CURATE

Anda Mețac: „Școala curată”, îmbinarea acestor 2 cuvinte consider că e foarte sugestivă asupra imaginii pe care aceasta ar trebui să o aibă. Am ales să răspund la această întrebare construind 2 părți metaforice ale acestei imagini: una interioară și una exterioară. O școală curată pe „interior” înseamnă un spațiu public în care corupția în ceea ce privește alocarea, accesarea și cheltuirea resurselor publice în învățământul preuniversitar este absentă și se poate descrie printr-un singur cuvânt: transparență. Curățenia din „exterior” se referă la tot ceea ce este tangibil: condiții adecvate pentru procesul educative, pornind de la materiale prezente în sălile de clasă, săli de clasă dotate, igienă asigurată și așa mai departe.

Reporter: Care este scopul proiectului și care va fi rolul tău?

Anda Mețac: Școli Curate propune un nou mod de a combate corupția din învâțământ, prin alocarea transparentă și adecvată a resurselor financiare destinate educației, implicând comunitatea locală de la firul ierbii în acest proces: elevi, părinți, profesori, alte părți interesate. Concret, prin acest proiect ne dorim ca școlile din țara noastră sa ajungă la standarde moderne alături de implicarea activă a comunității locale, a părinților și mai ales a beneficiarilor: elevii. Ne dorim sa solutionăm problemele care sunt sesizate.

Rolul de coordonator local este în primul rând acela de a forma și coordona o echipă locală puternică, hotărâtă și decisă să contribuie la identificarea, monitorizarea și rezolvarea lipsurilor și problemelor din învățământ la nivelul întregului județ. Astfel, o primă etapă va fi formarea echipei din cei 5 ambasadori, 5 elevi care își doresc să se alăture acestui demers. Împreună, vom monitoriza calitatea procesului educativ și ne vom implica în solutionarea problemelor pe care le observăm inclusiv prin acțiuni de advocacy. De asemenea, voi fi în legătura constantă cu primarii, consilierii locali, reprezentanții inspectoratului și ai școlilor, precum și cu mass-media locală, organizațiile de elevi, părinți, profesori și alte ONG-uri locale. În acest fel, rolul meu va fi acela de a monitoriza închegarea unei comunități care își dorește să se implice pentru o educație mai bună, prin fapte și acțiuni reale, concrete.

Reporter: Care vor fi aceste fapte și acțiuni concrete?

Anda Mețac: Plecând de la faptul că vrem să creștem gradul de responsabilitate socială a comunităților locale din județ, vizăm un număr mai mare de localități care să acorde burse școlare, precum și majorarea bugetelor pe care primăriile le alocă pentru școli, dezvoltarea unei culturi de transparență și bună guvernare în instituțiile de învățământ, dar și să determinăm inspectoratul școlar să fie cu adevărat implicat în comunitate, exercitându-și obligația de a monitoriza respectarea legii educației în teritoriu.

Reporter: De ce ai decis să te implicit în acest proiect?

Anda Mețac: Am decis să mă implic în acest proiect deoarece este una dintre cele mai bune metode de a te implica prin fapte și nu prin vorbe, fiindu-mi imposibil sa ignor problemele pe care le sesizez în învățământ, dar și datorită istoricului pe care îl am în mișcarea de reprezentare din învățământul preuniversitar, începând încă de când eram un elev, la rândul meu, la nivelul județului Maramureș. Astfel, consider că indiferent de domeniul pe care îți dorești sa îl urmezi, un cetățean activ va fi implicat. Dacă îți dorești să începi să te implici încă de la geneză, domeniul potrivit este învățământul. Învățământul este principalul loc în care oamenii sunt modelati: iar aceasta modelare poate fi pozitivă sau poate lasa cicatrici, unul dintre domeniile principale care pot influența traiectoria unui suflet. De aceea, consider că, indiferent ce alt domeniu ne-am dori sa dezvoltăm, acesta ar putea ajunge să fie dezvoltat indirect dacă am face din educație principalul nostru scop.

Reporter: Cât de „curate” sunt scolile din Mureș? Care este marea problema a învățământului din Târgu Mureș?

Anda Mețac: Problemele pe care le observ în Mureș sunt probleme pe care, din păcate, le avem la momentul actual în toată țara. Sindicatele din învățământ ne tot spun că lipsa banilor este principala problemă a sistemului, mereu auzind că pentru a face reforma este nevoie de bani, dar ei o văd doar în interesul profesorilor și la nivel național. Sistemul de învățământ actual duce lipsa nu doar de banii necesari unui act educațional de o mai mare calitate, dar și de strategii pe termen lung. Să fie lipsa banilor problema principala sau corupția pe care continui să o menționez și care de multe ori intervine în administrarea eficiența a fondurilor deja existente? Ce facem cu școlile din mediul rural care de multe ori au toalete în afară clădirii? Igienă precară și pereți care pică pe elevi? Bănci în care te poți răni de cele mai multe ori când te așezi? Țin minte că am avut o discuție cu o fostă elevă a sistemului de învățământ din Mureș și care îmi povestea una dintre amintirile ei din liceu, și anume cum și-a dislocat rotula încercând să se așeze în bancă și lovindu-se în aceasta în timp ce voia să evite să se zgârie de respectivul lemn, căruia îi lipsea o bucată. De poza cu frigul care era în sălile de clasă în timpul iernii, încât scriau cu mănuși și se amuzau.

La o simplă consultare a Raportului alternativ privind starea învățământului, publicat astă-vară de coordonatorii proiectului Școli Curate după prima ediție a proiectului, vedem cum Inspectoratul Școlar Județean Mureș nu știe câte școli din județ au sau nu autorizații ISU (de securitate la incendiu) și autorizații sanitare de funcționare, direcționându-ne către autoritățile locale pentru aceste informații, în condițiile în care inspectoratul are și această atribuție. De asemenea, inspectoratul nu deține o situație privind finanțările complementare alocate de autoritățile locale și nu face o monitorizare privind alocarea resurselor bugetare la nivel local pentru instituțiile de învățământ. Acest lucru trebuie să se schimbe. Noi vom monitoriza și aborda toate aceste lipsuri, dar vom încerca totodată să determinăm inspectoratul școlar și autoritățile locale să își facă treaba.

Reporter: Cum vezi învățământul din Târgu Mureș peste 10 ani, într-o proiecție ideală și cum putem ajunge acolo?

Anda Mețac: Complet descentralizat, cu materii cât mai multe decise la nivel local de către elevi, deci de către comunitatea locală în beneficiul ei, cu diferențe cât mai mici între școlile „de top” și cele periferice și cu un fond al școlii care să fie dat uitării ca urmare a finanțării adecvate a tuturor nevoilor, care în prezent sunt asigurate din buzunarul părinților. De asemenea, bugetele școlilor să fie la vedere, la fel ca deciziile consiliilor de administrație, iar repartizarea în clase să fie făcută aleatoriu și nu în funcție de clasa socială ori alte criterii atăt de subiective. Nu în ultimul rând, învățământul din Târgu Mureș ar trebui în 10 ani să fie perfect sincronizat cu piața muncii și atent corelat nu doar cu programele de studiu ale universităților, dar mai ales cu pasiunile și competențele elevilor. Ar mai fi multe de adăugat, însă aceasta ar fi, în opinia mea, viziunea minimală pentru un învățământ local de calitate.