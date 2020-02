Comisarul-șef de poliție Dumitru Bîltag, șeful Inspectoratului Județean de Poliție Mureș a reacționat, miercuri seara, la informațiile din mass media, conform cărora instanțele de judecată au anulat un concurs de promovare la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş.

Conform Curții de Apel Târgu Mureș, s-a constatat că rezultatele concursului au fost modificate pe hârtie în favoarea candidatului care a obţinut nota mai mica.

Comisarul-șef de poliție Dumitru Bîltag, susține că “IPJ Mures nu este în măsură să comenteze o sentință dată de o instanță de judecată, iar acea sentință a fost pusa în cel mai scurt timp în executare, potrivit deciziei judecătorilor.

În privința presupuselor fapte de abuz în serviciu, fals intelectual și uz de fals, precizez că nu am constatat astfel de fapte cu ocazia verificărilor în aceasă speță și suntem în măsură să oferim toate datele necesare instituțiilor în drept să stabilească adevărul, sub toate aspectele. Nu am ascuns și nu vom ascunde vreodată ceva în legătură cu activitatea noastră, atât timp cât mă voi afla la conducerea acestei unități de poliție, pe care cu onoare și profesionalism o reprezint”, mai spune Dumitru Bîltag.

CONTEXT:

Curtea de Apel Târgu Mureş a menţinut o hotărâre a Tribunalului Mureş prin care a fost anulat un concurs de promovare a agenţilor absolvenţi de studii superioare în corpul ofiţerilor la Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş, după ce s-a constatat că rezultatele acestuia au fost modificate pe hârtie în favoarea candidatului care a obţinut nota mai mică.

Avocatul poliţistului nedreptăţit, Ancuţa Bianca Greu, a declarat, pentru AGERPRES, că după mai bine de doi ani de procese, timp în care IPJ Mureş ar fi depus la dosar inclusiv înscrisuri care contraziceau probe evidente, instanţa a invalidat definitiv rezultatul concursului.