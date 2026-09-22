Advertising
Actualitate· 1 min citire
Tragedie în Mureș. Un tânăr de 19 ani a murit după ce mașina sa a ieșit de pe șosea și s-a izbit de un copac
Accident în județul Mureș
Publicat22 sept. 2026, 08:09
SursăRealitatea.net
Un tânăr de aproximativ 19 ani a murit în noaptea de luni spre marți, după ce autoturismul pe care îl conducea a ieșit de pe carosabil și s-a lovit de un copac, pe DJ 153B, în localitatea Glodeni, județul Mureș.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 07:51Valul de frig cuprinde România. Temperaturile au coborât până la 2 grade
- 13:58Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Răcire bruscă, ploi și lapoviță la munte, apoi temperaturile cresc din nou
- 13:575000 de euro și un dispozitiv de bruiaj, descoperite la locuința și în mașina lui Georgescu din Mogoșoaia, în urma perchezițiilor. Noi informații din anchetă SURSE
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News