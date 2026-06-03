Anca Alexandrescu, după victoria Realitatea PLUS în instanță: „Ori trebuie desființat CNA-ul, ori restructurat fundamental”

Realitatea PLUS a câștigat un nou proces împotriva Consiliului Național al Audiovizualului. Curtea de Apel București a decis miercuri anularea hotărârii prin care CNA dispusese întreruperea emisiei postului timp de trei ore, măsură care urma să fie aplicată pe 4 iunie 2026, între orele 18:00 și 21:00.

Decizia instanței a fost comentată de Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, care a susținut că verdictul reprezintă o confirmare a faptului că sancțiunea aplicată de CNA a fost nejustificată.

Anca Alexandrescu: „Este o normalitate”

În intervenția sa la Realitatea PLUS, Anca Alexandrescu a declarat că hotărârea Curții de Apel era una firească, având în vedere efectele pe care le-ar fi produs suspendarea emisiei.

„Este o normalitate, pentru că o astfel de decizie afectează evident cetățenii, afectează populația, afectează dreptul la liberă exprimare, mai ales că această decizie a celor de la CNA este luată din cauza faptului că în data de 24 ianuarie, Realitatea Plus a fost acuzată că a difuzat prea mult ceea ce a făcut Călin Georgescu și George Simion.

Adică să înțeleg că cei de la CNA, care teoretic trebuie să asigure echilibrul public, sunt supărați că 5.300.000 de oameni au fost reprezentați, pentru că pe toate celelalte televiziuni nu au fost difuzate imagini deloc. Deci înțeleg că este în regulă ca celelalte televiziuni, cum ar fi Digi, să vorbească doar despre domnul Bolojan și să-i ofere platformă doar domnului Bolojan, iar la noi nu este ok ca suveraniștii să aibă platformă, în timp ce toate celelalte televiziuni, luni de zile, ani de zile, au fost blocați.”

Mesaj pentru judecători și sistemul de justiție

Anca Alexandrescu a afirmat că are încredere în sistemul judiciar și consideră că instanțele au demonstrat că pot corecta deciziile pe care le apreciază ca fiind abuzive.

„Este o normalitate și mă bucur foarte tare că judecătorii sunt corecți. Am observat lucrul acesta de foarte multă vreme, eu am încredere în justiție și sunt absolut convinsă că justiția va învinge până la capăt și dreptatea și cetățenii, până la urmă, pentru că este dreptul cetățenilor de a fi informați corect, nu conform unui narrativ oficial pe care îl impun cei de la CNA.”

Critici la adresa modului în care sunt făcute numirile

Întrebată dacă membrii CNA ar trebui să își reanalizeze pozițiile după această decizie, realizatoarea Realitatea PLUS a susținut că problema este mai amplă și privește modul în care sunt ocupate funcțiile din mai multe instituții ale statului.

„Sigur că da. Spunem lucrul ăsta de foarte multă vreme. În primul rând că nu mai trebuie făcute aceste numiri politice, nu numai acolo, ci și la CCR, și la TVR și în multe alte locuri, tocmai pentru a se asigura echilibrul. Legea trebuie schimbată, într-adevăr, dar atâta timp cât vedem la guvern că un prim-ministru demis, un guvern care este demis, care nu mai are deplinătatea puterilor, semnează pe bandă contracte pe sute de milioane, pe miliarde de euro din banii noștri. Pentru că noi vom plăti aceste împrumuturi. Fără să dea nicio explicație, fără să respecte o minimă lege de atribuire, o licitație, ceva. Nu există niciun fel de transparență. Aceste lucruri deja au devenit normalitate, din păcate. Pentru asta este lupta noastră până la urmă, pentru a readuce România la o stare funcțională.

România este astăzi o țară neguvernabilă, neguvernată, este un haos generalizat și despre asta voi vorbi diseară pe larg.”

„După trei decizii întoarse de instanță, ar trebui să existe demisii de onoare”

În continuarea intervenției, Anca Alexandrescu a pus sub semnul întrebării menținerea în funcție a unor membri ai CNA, în contextul în care instanțele au anulat în repetate rânduri decizii ale instituției.

„Cum să-ți dea demisia. Domnul care este președinte la CNA face lucrul acesta din răzbunare, pentru că eu am arătat de-a lungul timpului niște lucruri din trecutul domniei sale, din activitatea domniei sale. Adu-ți aminte că a și fost în direct la mine, domnul Jucan, cu mașina de la domnul Hideg, cu casa de la RAPPS, cu procesul pe care l-a avut. Ați văzut, am arătat public și faptul că, după căderea guvernului, el s-a exprimat politic. Unde mai este echilibrul?”

Domnul Mircea Toma, la fel, care este, cum să spun, aproape la orice apariție a sa în CNA este clar un afront la adresa Realității. Efectiv este un jihad împotriva televiziunii noastre de supărare că noi arătăm adevărul despre partidele pe care le reprezintă cei doi, adică PNL și USR. Nu ne vom opri din asta și da, sigur că da. Ori trebuie desființat CNA-ul, ori restructurat fundamental.”

„Pe cine reprezintă cei care vorbesc în numele românilor?”

În finalul declarației sale, Anca Alexandrescu a susținut că postul pe care îl reprezintă exprimă opțiunile unui număr mare de telespectatori și a anunțat că tema va fi discutată pe larg în ediția emisiunii sale.

„Cine i-a ales pe ei pe acele funcții ca să vorbească în numele poporului român? Pentru că noi reprezentăm peste 5 milioane de telespectatori care au votat cu suveraniștii. O să vorbesc diseară pe larg și despre lucrul acesta. Sper că toți avocații care ne-au reprezentat astăzi în instanță vor fi diseară în platoul la Culisele Statului Paralel și vom vorbi pe larg nu numai despre asta, ci despre toate ilegalitățile care se întâmplă chiar în clădirea Palatului Victoria”.