Angajații din sănătate încep instruirea pentru greva generală: "Suntem pregătiți pentru protest"

Personalul medical din spitalele românești a început astăzi procedurile de instruire în vederea declanșării unei greve generale, pe fondul nemulțumirilor legate de legea salarizării pe care Guvernul ar putea-o adopta inclusiv printr-o sesiune extraordinară. Sindicaliștii din Sanitas avertizează că aceasta este ultima formă de protest pe care o mai au la dispoziție, după ce notificările trimise Executivului au rămas fără răspuns.

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