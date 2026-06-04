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Actualitate· 1 min citire
Aproape 2 milioane de euro cash găsiţi acasă la Cristian Pomohaci
4 iun. 2026, 14:51
Actualizat: 4 iun. 2026, 14:51
Percheziții Cristian Pomohaci
Articol scris de Scris de Realitatea de Mures
Sursă: realitatea.net
Anchetatorii au ridicat sume importante de bani în urma perchezițiilor desfășurate miercuri la locuințele fostului preot Cristian Pomohaci, cercetat într-un dosar care vizează infracțiuni grave asupra unui minor.
În urma descinderilor au fost găsite și ridicate peste 9,2 milioane de lei, în diferite valute.
Printre sumele descoperite se numără aproape 8 milioane de lei, peste 239.000 de euro, dar și lire sterline, dolari canadieni, dolari americani, forinți, franci elvețieni și șecheli israelieni.
Potrivit unor surse din anchetă, valoarea totală a banilor ridicați de anchetatori depășește echivalentul a 1,85 milioane de euro.
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