Explozie urmată de incendiu la CET Vest București. Pană masivă de curent, pompierii au intervenit cu numeroase autospeciale - VIDEO MOMENTUL EXPLOZIEI

Un incendiu de amploare a izbucnit luni noaptea la CET Vest din Capitală, afectând rețeaua de alimentare cu energie electrică din zonă și provocând întreruperi până în perimetrul Grozăvești. La fața locului au fost trimise inițial mai multe echipaje de intervenție, numărul acestora fiind ulterior suplimentat. După ora 01:00, incendiul a fost declarat lichidat, însă pompierii au continuat operațiunile de răcire a utilajelor avariate pentru a preveni reaprinderea focului.

Declarații ISU privind derularea operațiunii și desfășurarea de forțe. Focul a afectat trei transformatoare electrice, nu două, așa cum a transmis inițial.

Octavian Berceanu, fost comisar-șef al Gărzii de Mediu, a remarcat faptul că, în ciuda cantității semnificative de ulei industrial care a luat foc, pentru populația din zonă nu s-a emis niciun avertisment de tip RO-Alert (în video este surprins momentul exploziilor).

DSU a informat că există risc de propagare a incendiului la o clădire din vecinătate.„Incendiul a izbucnit la doua transformatoare electrice care utilizează ulei ca agent de răcire (aproximativ 30 de tone fiecare) și la o stație electrică, în incinta CET Vest, situată pe bd. Timișoara, din municipiul București. Există posibilitate de propagare la o clădire aflată în proximitate. Intervenția este în desfășurare, echipajele acționând pentru localizare”, a transmis DSU.

Flăcări la două transformatoare electrice

Potrivit salvatorilor, incendiul se manifestă în incinta C.E.T. Vest, unde la sosirea primelor echipaje focul ardea cu flacără deschisă la două transformatoare electrice.

Intervenția este una complexă, având în vedere natura instalațiilor afectate și riscul ridicat de propagare.

Pentru gestionarea incendiului au fost mobilizate forțe importante, inclusiv șapte autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială cu azot, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, precum și două echipaje SMURD.

Efecte în rețeaua electrică din zonă

Din cauza incendiului, rețeaua de electricitate a fost serios afectată, iar alimentarea cu energie a fost întreruptă în zona Grozăvești. Echipele de intervenție lucrează simultan atât pentru stingerea focului, cât și pentru limitarea impactului asupra infrastructurii energetice.

Situația rămâne în dinamică, iar autoritățile monitorizează evoluția incendiului în timp real.