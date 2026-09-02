Advertising
Actualitate· 2 min citire
Gașca Zurli revine pe scenele din București. Șapte spectacole sunt programate în această toamnă
Gașca Zurli
Publicat2 sept. 2026, 13:59
Sursărealitatea.net
Gașca Zurli a anunțat miercuri, 2 septembrie, programul a șapte spectacole care vor avea loc în București, între 12 septembrie și 31 octombrie.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 12:27Marfă de peste 16,5 milioane de lei confiscată în vama Isaccea
- 11:46Ministrul Apărării, tăcere după noul incident cu dronă. Un cioban din Vaslui a ajuns să smulgă singur firele dispozitivului exploziv
- 11:35Turiștii cazați la hotelul din Saturn cer banii înapoi. Unitatea, închisă de ANSVSA: a fost amendată pentru nereguli cu 3 zile înainte
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mures și pe Google News