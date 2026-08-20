Legea audiovizualului, între protejarea pluralismului și riscul cenzurii administrative - analiză de Daniel Udrescu
Consiliul Național al Audiovizualului
Legea nr. 504/2002 a audiovizualului a fost concepută pentru a proteja interesul public, pluralismul, informarea corectă și responsabilitatea radiodifuzorilor. Aceste obiective sunt legitime într-o societate democratică. Audiovizualul are o influență majoră asupra formării opiniei publice, iar statul poate institui reguli privind protecția minorilor, demnitatea umană, incitarea la ură, verificarea informațiilor și utilizarea licențelor. Problema apare atunci când protejarea pluralismului este transformată într-un instrument prin care o autoritate administrativă stabilește orientarea editorială, tonul discursului public și limitele criticii politice, arată expertul contabil Daniel Udrescu, într-o amplă analiză.
Constituția României garantează prin articolul 30 libertatea de exprimare și interzice cenzura de orice fel. Articolul 31 protejează dreptul publicului la informație, iar articolul 53 permite restrângerea acestor libertăți numai prin lege, numai pentru un scop legitim și numai dacă măsura este necesară și proporțională. Aceste garanții nu exclud reglementarea audiovizualului, dar obligă legiuitorul și CNA să formuleze și să aplice regulile într-o manieră clară, previzibilă și compatibilă cu rolul presei într-o democrație.
Una dintre dificultățile majore ale reglementării actuale provine din folosirea unor noțiuni precum imparțialitate, echilibru, principale puncte de vedere, liberă formare a opiniilor și perioadă de dezbatere publică. Aceste expresii descriu obiective generale, dar nu stabilesc întotdeauna conduita concretă pe care trebuie să o respecte radiodifuzorul. Nu rezultă cu suficientă precizie dacă echilibrul trebuie realizat în fiecare intervenție, în aceeași emisiune, în aceeași zi sau pe întreaga perioadă în care subiectul rămâne de interes public. Nu este definit nici cine stabilește care sunt punctele de vedere principale și în ce proporție trebuie prezentate.
O normă care limitează libertatea editorială trebuie să permită radiodifuzorului să prevadă consecințele conduitei sale. Cu cât sancțiunea este mai gravă, cu atât cerința de claritate este mai strictă. Atunci când formulări generale pot conduce la amenzi repetate și, în cele din urmă, la pierderea licenței, lipsa de precizie nu mai reprezintă o simplă imperfecțiune legislativă. Ea devine o problemă constituțională privind calitatea legii și riscul exercitării arbitrare a puterii administrative.
CNA poate sancționa informațiile factuale false, manipularea dovedită, refuzul verificării și prezentarea înșelătoare a unor acuzații. Nu ar trebui însă să transforme obligația de informare corectă într-o obligație de neutralitate ideologică. O instituție media privată are dreptul la o linie editorială proprie, inclusiv una critică față de Guvern, Parlament, partide sau alte autorități. Pluralismul nu presupune ca toate televiziunile să transmită aceleași opinii în aceleași proporții. El presupune și existența mai multor instituții media cu orientări diferite, astfel încât publicul să poată avea acces la o diversitate reală de perspective.
Este esențială și distincția dintre fapte și judecăți de valoare. O afirmație factuală poate fi verificată și, dacă este falsă, poate atrage răspunderea. O opinie politică, o critică severă sau o anticipare pesimistă nu poate fi supusă aceleiași probe a adevărului. Discursul politic utilizează frecvent exagerarea, retorica și formulările incomode. Simplul fapt că un mesaj este alarmist, vehement sau ostil autorității nu îl transformă automat în dezinformare.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit constant că libertatea de exprimare protejează nu numai informațiile acceptate favorabil, ci și ideile care deranjează, șochează sau neliniștesc. Protecția este deosebit de puternică în cazul discursului politic și al subiectelor de interes public. Presa îndeplinește rolul de supraveghetor public și trebuie să poată prezenta conflictele sociale, protestele, grevele, nemulțumirile și criticile adresate puterii fără teama că intensitatea discursului va fi calificată administrativ drept abatere.
În cauza NIT SRL împotriva Republicii Moldova, Marea Cameră a CEDO a acceptat că statele pot impune televiziunilor anumite obligații de pluralism intern și de echilibru. Curtea nu a acordat însă autorităților de reglementare o putere nelimitată. Ea a examinat claritatea cadrului juridic, existența garanțiilor împotriva arbitrariului, transparența procedurii, posibilitatea efectivă de apărare, motivarea sancțiunilor și proporționalitatea măsurii. CEDO a arătat că pluralismul intern și pluralismul extern trebuie analizate împreună, iar autoritatea trebuie să prezinte motive relevante și suficiente pentru fiecare ingerință în libertatea editorială. Hotărârea Marii Camere în cauza NIT SRL
Standardul european a devenit și mai important prin hotărârea pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene la 26 februarie 2026 în cauza C-92/23, Comisia Europeană împotriva Ungariei. Cauza a privit împiedicarea unui post de radio să își continue activitatea în urma unor încălcări repetate, inclusiv de natură formală. CJUE a stabilit că libertatea mass-media include atât dreptul de a transmite informații, cât și dreptul de a utiliza mijloacele necesare pentru a ajunge la public. Posibilitatea de a continua emisia este, prin urmare, parte a protecției oferite de articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale.
CJUE a constatat că o regulă care produce automat pierderea posibilității de emisie, fără o evaluare reală a gravității încălcării, poate fi disproporționată. Curtea a subliniat că ingerințele în libertatea mass-media trebuie limitate la ceea ce este strict necesar și că autoritatea trebuie să verifice dacă obiectivul urmărit poate fi atins printr-o măsură mai puțin prejudiciabilă. Faptul că instituția media ar putea continua activitatea pe internet nu înlătură ingerința, deoarece schimbarea mijlocului de difuzare obligă radiodifuzorul să își reconstruiască publicul și afectează strategia sa operațională și comercială. Hotărârea CJUE în cauza C-92/23
Această hotărâre pune sub semnul întrebării compatibilitatea europeană a oricărui mecanism național care leagă automat o abatere sau neîndeplinirea unei obligații financiare de pierderea licenței, fără o analiză individuală a gravității, a contextului, a conduitei ulterioare și a alternativelor mai puțin restrictive. Executarea fiscală poate asigura recuperarea unei amenzi. Dacă, pe lângă executarea sumei, intervine și eliminarea radiodifuzorului de pe piață, autoritatea trebuie să demonstreze de ce această consecință suplimentară este indispensabilă.
Articolul 57 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 504/2002 este vulnerabil tocmai din această perspectivă. Norma permite retragerea licenței dacă titularul nu prezintă în șase luni dovada achitării amenzii. Textul nu diferențiază suficient între o amendă definitiv confirmată, una contestată, una suspendată, una necomunicată legal și una aflată în curs de executare. O obligație patrimonială poate conduce astfel la dispariția unei instituții media, deși statul dispune deja de mecanisme fiscale pentru recuperarea creanței.
Problema nu este numai economică. Retragerea licenței afectează jurnaliștii, angajații, furnizorii, publicul și pluralismul general al pieței. Din acest motiv, măsura nu poate fi tratată ca o simplă consecință administrativă a neplății. Ea reprezintă o ingerință directă în libertatea mass-media și trebuie analizată prin prisma necesității, proporționalității și existenței unor alternative mai puțin restrictive.
În acest mecanism trebuie analizat și principiul ne bis in idem, potrivit căruia nimeni nu poate fi judecat sau sancționat de două ori pentru aceeași faptă. Principiul este consacrat de articolul 4 din Protocolul nr. 7 la Convenția Europeană și de articolul 50 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Aplicarea sa nu depinde exclusiv de calificarea formală dată măsurii de dreptul intern. O măsură denumită administrativă poate avea, în sens european, caracter punitiv dacă urmărește sancționarea și descurajarea, are o severitate ridicată și se aplică unei categorii generale de persoane.
Amenda aplicată radiodifuzorului are evident un caracter represiv și preventiv. Retragerea licenței poate fi prezentată de autoritate drept o măsură administrativă privind condițiile de funcționare. În realitate, atunci când pierderea licenței intervine ca efect al neplății aceleiași amenzi și conduce la încetarea emisiei, ea poate dobândi o dimensiune punitivă mult mai severă decât sancțiunea inițială.
Argumentul ne bis in idem nu se aplică însă automat. CNA poate susține că amenda sancționează abaterea editorială, în timp ce retragerea licenței sancționează o conduită ulterioară și distinctă, neprezentarea dovezii achitării. Din această perspectivă, cele două măsuri nu ar avea exact același obiect factual. Mai poate susține că retragerea nu este o pedeapsă, ci o măsură de reglementare a accesului la activitatea audiovizuală.
Această apărare formală nu închide însă discuția. Trebuie analizat dacă neplata reprezintă cu adevărat o faptă autonomă sau doar condiția prin care sancțiunea inițială este transformată într-o sancțiune suplimentară. Dacă pierderea licenței nu urmărește recuperarea creanței, ci exercită o nouă presiune represivă asupra radiodifuzorului, atunci există argumentul că aceeași abatere editorială produce două consecințe punitive succesive, amenda și eliminarea dreptului de emisie.
CJUE a stabilit în cauza bpost, C-117/20, că principiul ne bis in idem poate deveni incident și în cazul cumulului unor proceduri și sancțiuni administrative cu caracter penal. O asemenea cumulare poate fi justificată numai în condiții stricte, dacă urmărește obiective complementare, este prevăzută prin norme clare și previzibile, procedurile sunt coordonate, iar ansamblul sancțiunilor nu depășește ceea ce este strict necesar în raport cu gravitatea faptelor. Hotărârea CJUE în cauza bpost.
CEDO a urmat o abordare asemănătoare în cauza A și B împotriva Norvegiei. Curtea a acceptat existența a două proceduri numai pentru că acestea formau un mecanism integrat, erau suficient de apropiate în timp și substanță, urmăreau scopuri complementare, iar sancțiunea aplicată într-o procedură era luată în considerare la stabilirea celeilalte. În lipsa acestei conexiuni și a unei evaluări globale a proporționalității, cumulul poate încălca interdicția dublei sancționări. Hotărârea Marii Camere în cauza A și B împotriva Norvegiei
Raportat la Legea nr. 504/2002, nu rezultă că, la retragerea licenței pentru neplata amenzii, CNA este obligat să ia în considerare severitatea amenzii deja aplicate, gravitatea concretă a abaterii, existența procesului de anulare, conduita ulterioară a radiodifuzorului, impactul încetării emisiei sau efectul cumulat al celor două măsuri. Retragerea operează pe baza unui criteriu predominant formal, trecerea termenului și lipsa dovezii plății.
Această automatizare creează o problemă atât în raport cu ne bis in idem, cât și independent de acesta, prin încălcarea proporționalității. Chiar dacă o instanță ar considera că neplata este o faptă distinctă și că retragerea licenței nu are caracter penal, măsura trebuie să rămână necesară și proporțională. Principiul ne bis in idem reprezintă, așadar, un argument juridic complementar important, dar argumentul principal rămâne caracterul automat, excesiv și disproporționat al pierderii licenței.
Mai apare și problema raportului dintre sancțiune și executare. În dreptul obișnuit, neplata unei amenzi conduce la executarea creanței, nu la desființarea activității profesionale în cadrul căreia a fost săvârșită abaterea. Statul poate urmări conturile și bunurile debitorului prin procedurile fiscale. Dacă adaugă retragerea licenței, trebuie să explice ce scop distinct urmărește această măsură și de ce executarea silită nu este suficientă. În lipsa unei justificări concrete, retragerea licenței poate apărea ca o a doua pedeapsă, nu ca un mijloc necesar de colectare.
Articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale prevede că orice persoană are dreptul de a comunica și primi informații fără amestecul autorităților și că libertatea și pluralismul mass-media trebuie respectate. Carta nu protejează numai pluralismul dorit de autoritatea de reglementare. Ea protejează și independența editorială față de aceeași autoritate. Articolul 11 din Carta UE
Regulamentul european privind libertatea mass-media, aplicabil în principal din 8 august 2025, consolidează această abordare. Actul european obligă statele să respecte libertatea editorială efectivă a furnizorilor de servicii media și instituie garanții împotriva ingerințelor autorităților publice. Regulamentul nu desființează autoritățile de reglementare, dar le obligă să acționeze independent, transparent, nediscriminatoriu și proporțional. Regulamentul european privind libertatea mass-media
Legea nr. 504/2002 nu este neconstituțională în ansamblul său și nici incompatibilă în totalitate cu dreptul european. Statul are dreptul și obligația de a proteja pluralismul, informarea corectă și drepturile publicului. Conflictul apare atunci când normele generale sunt aplicate fără criterii previzibile, când opiniile sunt tratate ca fapte, când critica politică este confundată cu dezinformarea și când sancțiunile se cumulează până la eliminarea economică sau administrativă a unei instituții media.
Într-o democrație, autoritatea de reglementare nu trebuie să fie un arbitru al adevărului politic și nici un redactor-șef al televiziunilor private. Rolul său este să protejeze cadrul în care opiniile pot circula liber, nu să uniformizeze aceste opinii. Echilibrul autentic nu se obține prin obligarea fiecărei instituții media să reproducă aceeași formulă editorială, ci prin protejarea unei piețe pluraliste, în care perspectivele diferite pot exista și concura fără teama unei sancțiuni administrative imprevizibile.
Adevărata limită constituțională a puterii CNA se află acolo unde protejarea publicului încetează și începe disciplinarea discursului. Atunci când o normă vagă permite sancționarea retrospectivă a tonului, selecției invitaților sau orientării editoriale, iar aceeași abatere poate produce mai întâi o amendă și ulterior pierderea licenței, controlul judecătoresc nu mai este o simplă formalitate. El devine garanția necesară împotriva disproporționalității, dublei sancționări și transformării reglementării audiovizualului într-un regim de cenzură administrativă.
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